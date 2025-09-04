Египет открывает двери: российских путешественников ждёт новая медицинская услуга в Египте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Египет делает шаг навстречу российским туристам — в стране появятся мобильные клиники, специально предназначенные для их обслуживания. Об этом сообщил глава египетского управления здравоохранения Ахмед ас-Собки после встречи с послом России Георгием Борисенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
В ходе переговоров стороны обсудили не только развитие медицинского туризма, но и перспективы совместных проектов в сфере здравоохранения, включая использование российского опыта в ядерной медицине.

"Они объявили об открытии клиник в центрах и отделениях семейной медицины управления, а также о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, что должно поспособствовать медицинскому туризму в Египте", — говорится в официальном заявлении.

Ас-Собки подчеркнул, что сотрудничество с Россией не ограничивается мобильными клиниками. В ближайшее время планируется расширенная встреча с ведущими российскими страховыми медицинскими компаниями. На ней будут обсуждаться комплексные пакеты услуг для туристов из РФ — от медицинских обследований до стоматологии по сниженным ценам.

Особое внимание уделяется и долгосрочным инвестиционным инициативам. Одним из ключевых проектов станет создание международного центра диагностики и лечения онкологических заболеваний с применением лучевой терапии и методов ядерной медицины. Реализовать его планируют в одной из египетских провинций.

Таким образом, новые меры направлены не только на повышение уровня сервиса для путешественников, но и на формирование прочной базы для медицинского туризма, который способен привлечь в Египет тысячи россиян.

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎,) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

