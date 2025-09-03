Повседневная жизнь Японии шокирует иностранцев — какие привычные правила здесь не работают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Япония — страна, где традиции и современные технологии переплетаются самым неожиданным образом. Здесь даже привычные бытовые мелочи обрастают особенностями, которые удивляют туристов. Несколько интересных фактов помогут взглянуть на Страну восходящего солнца под новым углом.

Гора Фудзи и цветущая сакура
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гора Фудзи и цветущая сакура

Хлеб по толщине ломтиков

В японских магазинах хлеб продают не по весу или количеству, а по толщине нарезки. Можно взять упаковку с четырьмя толстыми ломтями или с восемью тонкими — всё зависит от того, для какого блюда он нужен. Такой подход отражает японскую внимательность к деталям и уважение к индивидуальным предпочтениям покупателей.

Бесплатный сухой лёд в супермаркетах

Чтобы продукты не испортились по пути домой, у выхода из магазинов стоят автоматы с сухим льдом. Каждый покупатель может набрать его бесплатно в пакет и сохранить свежесть заморозки до приезда. Мелочь, но она показывает, насколько в Японии ценят удобство.

Шарики с краской для защиты от воров

В круглосуточных магазинах "комбини" под прилавками часто лежат шарики с краской. В случае кражи сотрудник бросает их в преступника, и шар лопается, окрашивая одежду и кожу. Такой простой метод облегчает поимку вора и выглядит так, будто сошёл со страниц манги.

Страна стоматологов

В Японии стоматологических клиник больше, чем магазинов "комбини". Если учитывать каждого отдельного врача, их количество почти вдвое превышает число круглосуточных магазинов. Настолько, что в японской Википедии даже есть статья "Проблема слишком большого количества стоматологов".

Школьные автобусы — только для малышей

Жёлтые автобусы для старшеклассников — привычная картина в США, но не в Японии. Здесь такие машины чаще всего возят малышей из детских садов. Чтобы сделать поездку приятнее, транспорт окрашивают в яркие цвета и украшают под животных или героев мультфильмов.

Улицы без названий

Большинство японских улиц не имеют названий. Система адресации основана на кварталах и номерах зданий, поэтому без GPS приезжим сложно разобраться. Даже местные жители не всегда могут подсказать дорогу. Но для почты и доставки эта система очень удобна: она работает максимально точно.

Две разные электросети

Япония разделена на два стандарта: в Токио и на востоке — 50 Гц, в Осаке и на западе — 60 Гц. Такая особенность связана с тем, что оборудование закупали в разных странах: Германия поставляла востоку, США — западу. Из-за высокой стоимости объединить систему уже невозможно. Проблема проявилась особенно остро в 2011 году, когда после цунами юг не смог передать электроэнергию северу.

Цикады как символ лета

Летом в Японии не умолкает стрекот цикад. Он слышен повсюду — в парках, школах, на улицах. Этот звук настолько ассоциируется с сезоном, что часто используется в аниме, фильмах и телепередачах. Для японцев цикады — это настоящий знак наступления лета, каникул и фестивалей.

Итог

Япония поражает вниманием к деталям и умением превращать даже повседневные вещи в культурные особенности. От необычных правил адресации и школьного транспорта до бесплатного сухого льда в магазинах — всё это создаёт неповторимый колорит страны.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
