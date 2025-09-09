Побег из реальности: Amanoi Ocean Pool Residence — личный рай во Вьетнаме, где каждый день как фильм

Туризм

Во Вьетнаме, среди скалистых утёсов национального парка Нуй Чуа расположена одна из самых уединённых и роскошных вилл страны — пятизвёздочная Amanoi Ocean Pool Residence, которая находится в деревне Винь Хай, коммуна Винь Хай, округ Ниньхай, провинция Ниньтхуан.

Фото: commons.wikimedia.org by shi zhao from beijing, china, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Вьетнама

Пространство площадью почти 929 кв. м рассчитано на восемь гостей и включает две или три спальни, просторную гостиную, кухню, винный погреб и сразу два бассейна с видом на Восточное море.

В распоряжении постояльцев — спа-зона с сауной, парной, джакузи и даже ледяным душем, а каждая ночь проживания включает 90-минутную процедуру для двоих. Для отдыха предлагаются 2-х часовой круиз на катамаране, походы с гидом и подводное плавание. Дворецкий поможет заказать столик на обед или ужин в одном из трёх ресторанов отеля.

Гостей встречает трансфер из аэропорта Камрань, а личный дворецкий организует столики и ужины с элементами вьетнамской культуры. Каждый день подают чай с шампанским, устраивают барбекю и показы фильмов у бассейна. Ночь в Amanoi обойдётся в $10 217, минимальное бронирование — две ночи.

Уточнения

Ниньтхуан — провинция на юго-востоке Вьетнама.

