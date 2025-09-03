Таиландский отпуск обернулся лингвистическим чудом: после травмы женщина заговорила на языке предков

Поездка в Таиланд для 45-летней Елены из Томска обернулась загадочным происшествием. Женщина приехала восстановить силы, но уже на второй день получила тяжёлую травму головы, поскользнувшись у бассейна. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и перелом уха.
Самым удивительным последствием стало то, что Елена утратила память, перестала узнавать близких и начала говорить на древнерусском языке. По данным издания Tourprom, раньше женщина изучала филологию, что, возможно, и повлияло на необычное проявление. Сегодня медики рассматривают возможность трепанации черепа. Причина этой лингвистической "трансформации" остаётся загадкой.
