Туристы проходят мимо, а здесь сохранились катакомбы, монастыри и города посреди пустыни

2:34
Туризм

Туризм — это не только большие столицы и известные курорты. Порой именно небольшие города способны удивить больше всего: в них сохранились уникальные памятники архитектуры, следы древних цивилизаций и особая атмосфера, которую невозможно почувствовать в шумных туристических центрах.

Орвието Италия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Орвието Италия

Орвието, Италия

Город в сердце Умбрии с древней историей, уходящей во времена этрусков. В Средние века Орвието был важнейшей крепостью Папского государства и не раз защищал Рим от врагов.

На поверхности туристов ждут башня Торре дель Моро, дворец Палаццо дель Пополо и величественный кафедральный собор, который считается одним из лучших образцов готики в Италии. Но не менее интересен город и под землёй: здесь сохранились катакомбы, некрополи и святилища этрусков, скрытые в лабиринтах туннелей.

Сими, Греция

Небольшой островной город в Эгейском море, долгое время переходивший из рук в руки — от Персидской державы до Римской империи, Византии, крестоносцев, Османской империи и Италии. Лишь в середине XX века он окончательно стал частью Греции.

Сегодня Сими остаётся в тени соседнего Родоса, хотя заслуживает внимания не меньше. Его архитектура напоминает венецианскую, а традиционный промысел — добыча морских губок вручную — до сих пор сохраняется. Особая гордость острова — многочисленные монастыри, среди которых выделяется Панормитис, посвящённый архангелу Михаилу.

Гардая, Алжир

Город в центре Сахары, основанный в XI веке последователями ибадитского ислама. Постройки из белой глины гармонично вписаны в ландшафт, а сами жители смогли приспособиться к суровым условиям пустыни.

Главная достопримечательность — мечеть с минаретом на вершине холма. Она словно венчает Гардаю и подчёркивает её духовное значение. С 1982 года город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Оазиса Мзаб — уникального примера того, как человек может создать полноценное поселение в крайне неблагоприятной среде.

Итог

Эти города нельзя назвать массовыми туристическими центрами, но именно в этом их ценность. Орвието, Сими и Гардая дают возможность прикоснуться к истории и архитектуре, сохранившей подлинность и неповторимость.

Уточнения

Катако́мбы (лат. catacumbae, итал. catacomba) — естественные или искусственные подземелья, состоящие из узких галерей, коридоров и небольших помещений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
