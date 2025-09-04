Худший аэропорт Европы заставляет терять время и чемоданы: 34 тысячи жалоб за год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Есть поездки, которые обещают лёгкий побег, но оборачиваются стрессом. В залах одного из самых загруженных аэропортов мира — лондонского Хитроу — тысячи пассажиров ежедневно теряют терпение. А кое-кто и вовсе остаётся без багажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Panhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чемоданы, которых не дождались

Хитроу — крупнейшие воздушные ворота Великобритании, через которые ежегодно проходят свыше 79 млн человек. Но за блеском имиджа скрываются проблемы. Только за прошлый год здесь зафиксировано 34 тысячи обращений о потерянном багаже — это почти 100 чемоданов в день.

Такой показатель значительно выше среднего по Европе и объясняет, почему аэропорт возглавил антирейтинг самых ненадёжных хабов. Парадоксально, но при ультрасовременной инфраструктуре Хитроу не справляется с самой важной задачей — своевременной выдачей вещей.

Атмосфера хаоса

Недовольство пассажиров связано не только с багажом. В отзывах, собранных исследователями, чаще всего встречаются слова "стресс", "задержка" и "неорганизованность". Да, пунктуальность рейсов на уровне 65,7% выглядит терпимой по сравнению с другими гигантами Европы.

Но в памяти путешественников остаются длинные очереди на контроле, плотные стыковки и бесконечное ожидание чемоданов. Всё это формирует атмосферу нервозности и недоверия.

Удар по репутации Британии

Признание Хитроу худшим аэропортом Европы — удар не только по самому хабу, но и по имиджу Великобритании. Этот аэропорт играет стратегическую роль в экономике и должен быть "витриной страны".

Но после Brexit и на фоне роста конкуренции со стороны лоукостеров его слабые места становятся особенно заметны. Чтобы вернуть доверие, Хитроу придётся доказать пассажирам, что престиж и надёжность могут идти рука об руку.

Уточнения

Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона. Седьмой по загруженности пассажирский аэропорт в мире в 2016 году (75,7 млн человек), и первый в Европе. Расположен в 25 км к западу от центрального Лондона.

Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
