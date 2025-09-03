Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале

В сердце Карцинского ущелья природа сотворила удивительное чудо. Река Карцадон пробила в скале идеально круглое отверстие, через которое с высоты 5-6 метров низвергается мощный поток воды. Так появился водопад "Кольцо" — одно из самых живописных мест Северной Осетии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola.grancharov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Карцинское ущелье

Дорога к чуду

В Карцинском ущелье река пробила в скале каменное "окно", через которое срывается поток воды. В любое время года водопад "Кольцо" поражает красотой.

Путь к водопаду похож на прогулку по сказочной тропе. Скальные завалы, деревянные настилы, горная речка и аккуратные мостики создают атмосферу приключения. При этом туристам не стоит бояться заблудиться: на маршруте установлены указатели и информационные таблички.

В любое время года

Летом "Кольцо" встречает гостей бодрящим душем из кристально чистой воды, которая освежает даже в жару. Зимой картина меняется: водопад превращается в ледяную скульптуру. Прозрачная наледь обрамляет круглое "окно", а скалы вокруг становятся величественными глыбами изо льда.

В любое время года водопад поражает воображение и остаётся визитной карточкой региона, привлекая путешественников, фотографов и тех, кто ищет красоту в её первозданной форме.

Уточнения

Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цӕгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Владикавказ.

