Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале

В сердце Карцинского ущелья природа сотворила удивительное чудо. Река Карцадон пробила в скале идеально круглое отверстие, через которое с высоты 5-6 метров низвергается мощный поток воды. Так появился водопад "Кольцо" — одно из самых живописных мест Северной Осетии.
В Карцинском ущелье река пробила в скале каменное "окно", через которое срывается поток воды. В любое время года водопад "Кольцо" поражает красотой.
Путь к водопаду похож на прогулку по сказочной тропе. Скальные завалы, деревянные настилы, горная речка и аккуратные мостики создают атмосферу приключения. При этом туристам не стоит бояться заблудиться: на маршруте установлены указатели и информационные таблички.
Летом "Кольцо" встречает гостей бодрящим душем из кристально чистой воды, которая освежает даже в жару. Зимой картина меняется: водопад превращается в ледяную скульптуру. Прозрачная наледь обрамляет круглое "окно", а скалы вокруг становятся величественными глыбами изо льда.
В любое время года водопад поражает воображение и остаётся визитной карточкой региона, привлекая путешественников, фотографов и тех, кто ищет красоту в её первозданной форме.
Уточнения
Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цӕгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Владикавказ.
