Сказочные леса и святыни Болгарии: деревня в Родопах, где история встречается с легендами

2:29
Туризм

Всего в 36 километрах от Пловдива, в горах Родопы, раскинулось одно из самых высокогорных поселений Болгарии — деревня Лилково. Она расположена на высоте 1440 метров над уровнем моря, в живописном районе Чернатица (Карабалкан), окружённом хвойными лесами, буковыми массивами, солнечными лугами и кристальными родниками.

Деревня Лилково, Болгария
Фото: commons.wikimedia.org by FilipposTrains, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Лилково, Болгария

Горные панорамы и маршруты

Из Лилково открываются завораживающие виды на вершины Модър (1992 м) и Святого пророка Илии (1705 м). На юге, по пути к хижине "Персенк", пролегает так называемая Таможенная местность — именно здесь до 1912 года проходила граница.

Деревня является удобной отправной точкой для походов к хижине "Персенк", летовищу "Белая церковь" и к древней фракийской крепости Щутград. Рядом находятся и другие достопримечательности — деревня Фактур и живописное урочище Грецкий Орех.

Следы истории

Лилково — старинное поселение, которое веками сохраняло свою христианскую идентичность. При османской власти его знали как Демирджикьой ("Железная деревня"). Освобождение пришло 31 января 1878 года. По легенде, название деревни связано с вождём-хайдутином Лило, действовавшим в этих местах.

Любопытный факт: именно рядом с вершиной Модър прозвучал первый выстрел Балканской войны 1912 года.

Известные уроженцы

В 1922 году здесь родился йеросхимонах Пахомий (Иван Вълчев) — хранитель бесценной библиотеки Зографского монастыря на Афоне, где по сей день хранится оригинал "Истории славяно-болгарской". Лилково также является родиной полковника Ангела Вълчева, автора книги "Тамраш", посвящённой исчезнувшему селу и его знаменитому правителю Ахмед ага Тъмрашлията.

Архитектурная жемчужина

В центре деревни возвышается храм Святого Архангела Михаила, построенный в 1859 году мастером Хаджи-Георгием из Косово. Легенда утверждает, что сам Ахмед ага Тъмрашлията распорядился возвести церковь, чтобы христиане имели свой дом молитвы.

Уточнения

Лилково (болг. Лилково) — село в Болгарии. Находится в Пловдивской области, входит в общину Родопи. Лилково подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Родо́пы Родо́пские го́ры (болг. Родопи от греч. Ροδόπη — «красные») — горы на Балканском полуострове, в Болгарии (83 %) и Греции (17 % массива). Площадь Родоп — 14 737 км², из которых 12 233 км² принадлежат Болгарии (в основном, на территории Кырджалийской и Смолянской областей).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
