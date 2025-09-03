Задержка рейса станет выгодной: в России хотят платить десятки тысяч за долгожданные рейсы, как в Европе

Сегодня наши пассажиры за задержку рейса получают всего 100 рублей за час ожидания. Согласитесь, сумма выглядит символической и вряд ли компенсирует потерянное время и нервы.

В России обсуждают резкое повышение выплат за задержку рейсов — суммы могут достигать десятков тысяч рублей за каждый час ожидания.

Новая инициатива

Международная конфедерация обществ потребителей предлагает кардинально изменить правила. По их мнению, России стоит ориентироваться на европейский опыт: там компенсации могут достигать от 250 до 600 евро. Если же аналогичный подход примут у нас, выплаты составят от 19 до 56 тысяч рублей за каждый час простоя.

Вопросы без ответов

Главная проблема в том, что пока неясно, каким образом авиакомпании смогут выплачивать столь крупные суммы. Очевидно, это потребует серьёзных финансовых резервов, а значит — может повлиять на стоимость билетов или работу перевозчиков в целом.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения, но если её реализуют, привычные правила авиаперелётов для россиян изменятся радикально.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio - "возмещение") — денежные выплаты, установленные в целях возмещения ущерба.

