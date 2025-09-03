Древние пагоды и современные небоскрёбы: в этом городе традиции соседствуют с футуризмом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:56
Туризм

Тяньцзинь в последние дни оказался в центре внимания из-за встречи лидеров стран ШОС. Однако этот город заслуживает интереса не только благодаря политическим событиям. Он уникален и совершенно нетипичен для Китая, ведь здесь прошлое удивительным образом переплетается с будущим, а традиции соседствуют с футуризмом.

Вечерний Тяньцзинь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вечерний Тяньцзинь

Исторический путь города

Название Тяньцзинь переводится как "небесный брод". Город возник как важный порт ещё в эпоху Мин (XIV век) благодаря своему удачному расположению на реке Хайхэ. Именно торговля сделала его значимым для Северного Китая.

Настоящий расцвет пришёлся на XIX век, когда после Первой Опиумной войны здесь появились иностранные концессии. Представительства Великобритании, Франции, России, Германии, Японии и других стран сделали Тяньцзинь одним из самых космополитичных городов Поднебесной. Западное влияние отразилось на архитектуре, культуре и укладе жизни.

В XX веке город пережил революции, войны и природные катаклизмы, но сумел сохранить историческое наследие. Сегодня Тяньцзинь — это крупный экономический и технологический центр с населением более 13 миллионов человек.

Архитектурный калейдоскоп

Главная особенность Тяньцзиня — его архитектура. В районе иностранных концессий можно увидеть здания XIX и XX веков в стиле ар-деко, неоклассики и модерна. Здесь соседствуют французские церкви, британские особняки и японские кварталы. Улицы района напоминают Европу прошлого века, что создаёт у туристов ощущение путешествия во времени.

Особого внимания заслуживают французская церковь Notre Dame des Victoires и резиденция Ли Хунчжана, политика и дипломата, сыгравшего ключевую роль в истории Китая.

Но Тяньцзинь не застрял в прошлом. Сегодня он демонстрирует футуристичный облик: небоскрёбы, сияющие вечерними огнями, лазерные шоу и символ города — Башня радио и телевидения, похожая на кристалл. Ещё одна визитная карточка — колесо обозрения, установленное прямо над рекой. Вечером оно выглядит особенно впечатляюще.

При этом здесь сохранилась и традиционная китайская атмосфера: старинные улицы, пагоды и башни, знакомые по классическим пейзажам Поднебесной.

Атмосфера контрастов

Тяньцзинь привлекает именно сочетанием несочетаемого. В одном городе можно пройтись по европейскому кварталу, затем оказаться на древней улице с пагодами, а спустя несколько минут увидеть современные небоскрёбы с подсветкой.

Кулинарные открытия

Город славится и своей кухней. Одно из самых популярных блюд — баоцзы, пышные булочки с разнообразными начинками. Любителям морепродуктов стоит попробовать гуйфа — жареных креветок, а сладкоежкам — карамелизированные фрукты, продающиеся прямо на улицах. Помимо традиционной кухни в Тяньцзине множество ресторанов с международным меню, что делает его настоящим гастрономическим раем.

Почему стоит посетить Тяньцзинь

  • Уникальная атмосфера, где прошлое и будущее переплетаются в одном городе.
  • Богатое культурное наследие, сформированное благодаря иностранным концессиям;
  • Местная кухня, которая позволяет совершить гастротур, не выезжая за пределы города.

Тяньцзинь остаётся пока малоизвестным для российских туристов, но именно это делает его особенно привлекательным. Он дарит возможность увидеть Китай с другой стороны — многоликий, современный и исторически богатый одновременно.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том численности на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, экономического, исторического и культурного значения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
