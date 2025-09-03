Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Вьетнам — одна из самых удивительных стран Юго-Восточной Азии, где гармонично сочетаются богатая культура, гостеприимство жителей, национальная кухня и потрясающие пейзажи. Туристы возвращаются сюда снова и снова, ведь здесь всегда можно открыть для себя что-то новое.

Улицы Ханоя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улицы Ханоя

Ханой — сердце страны

Столица Вьетнама — это постоянное движение и жизнь. На улицах Ханоя соседствуют скутеры, рынки, уличные кафе и маленькие кофейни, в которых готовят знаменитый яичный кофе. Особого внимания заслуживает суп фо и сэндвичи бань ми, которые здесь считаются кулинарной визитной карточкой.

Старый квартал Ханоя — одно из самых колоритных мест города. Узкие улочки, старинные здания и яркие вывески создают неповторимую атмосферу. В центре квартала находится озеро Хоан Кием, где утром можно увидеть занятия тай-чи, а вечером — выступления музыкантов и танцоров.

Город впечатляет своей энергией, но не лишён недостатков. Загрязнённый воздух и нехватка тротуаров усложняют прогулки. Тем не менее, именно Ханой лучше всего отражает дух Вьетнама, где традиции и современность живут бок о бок.

Фонгня — царство подземных чудес

Совсем другой опыт предлагает национальный парк Фонгня-Кебанг, знаменитый своими пещерами. Этот регион поражает масштабом природных образований и считается одним из самых интересных мест в стране для любителей активного отдыха.

Пещера Парадайз

Одна из самых популярных пещер — Парадайз. Её просторные залы и гигантские сталактиты создают атмосферу таинственного подземного мира, где легко забыть о времени.

Пещера Шондонг

Настоящей жемчужиной Фонгня считается пещера Шондонг — крупнейшая в мире. Внутри существует собственный климат и даже экосистема. Однако доступ к ней ограничен: стоимость экспедиции превышает 5 тысяч долларов, и попасть сюда могут лишь немногие.

Другие маршруты

Даже без посещения Шондо́нга Фонгня впечатляет. Здесь можно проплыть по подземной реке, исследовать более доступные пещеры или отправиться в поход по джунглям. Масштабные каменные своды и многовековые образования природы производят незабываемое впечатление на каждого путешественника.

Страна контрастов

Вьетнам поражает контрастами: шумные города и тишина национальных парков, уличная еда и высокие рестораны, древние традиции и современный ритм жизни. Ханой и Фонгня — лишь два примера того, насколько разнообразным может быть отдых в этой стране.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
