Туристы стремятся сюда ради тишины и легенд, а местные считают это озеро символом Чечни

Когда впервые оказываешься на берегу Кезеной-Ам, трудно поверить, что подобная красота существует в реальности. Огромное горное озеро расположено почти на двух километрах над уровнем моря и поражает своим спокойствием и величием.

Множество названий и легенд

Эта жемчужина Кавказа известна под разными именами. Чеченцы называют её Кезеной-Ам, аварцы — Ретло, а на русском языке её часто именуют Большим Форелевым озером. Есть ещё и образное название — "Три лепестка", отражающее форму водоёма на карте.

С озером связана красивая и немного мрачная легенда. По преданию, когда-то на его месте стоял богатый аул, жители которого отличались жадностью и равнодушием. Они отказались приютить странника, и наутро вода поднялась, затопив село. Уцелел лишь дом бедной вдовы, приютившей гостя. С тех пор местные с почтением рассказывают эту историю.

Реальное происхождение

С точки зрения геологии, озеро появилось после мощного обвала, который перегородил русла рек. Его глубина достигает 72 метров, питается оно горными ручьями и подземными источниками. Интересно, что вытекающих рек у него нет. Среди жителей ходит байка о том, что рыбу с меткой, запущенную сюда, позже находили даже в Каспийском море. Верить в это или нет — дело каждого, но факт остаётся фактом: форель в Кезеной-Ам действительно уникальная и не встречается больше нигде.

Характер воды

Несмотря на потрясающий вид, купаться здесь решаются единицы. Летом вода прогревается у берега максимум до +15 градусов, а большую часть года температура держится ещё ниже — в районе +8-10. Туристы, пытавшиеся искупаться, признаются, что удовольствие от этого сомнительное: холод буквально выталкивает обратно на сушу. Поэтому отдых здесь — это прогулки, катание на лодках и созерцание величественных горных пейзажей.

Спорт и отдых

С давних времён озеро известно как центр лодочного спорта. На берегах и сегодня можно увидеть десятки аккуратно сложенных лодок, готовых к сезону. Летом на Кезеной-Ам приезжают не только ради рыбалки и активного отдыха, но и чтобы просто насладиться атмосферой.

Особенно впечатляют виды, открывающиеся с дороги к озеру. Там оборудованы площадки со столиками и шезлонгами, и оттуда панорама кажется ещё более захватывающей, чем с территории турбазы.

Символ Чечни

Для жителей региона Кезеной-Ам — это не просто озеро, а символ, олицетворение родной земли. Оно считается сердцем Чечни и одной из её главных природных достопримечательностей.