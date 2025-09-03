Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите

Пассажиры Virgin Australia остались без туалетов на 6 часов: чем заменили унитазы на борту

1:36
Туризм

Пассажиры рейса VA50 авиакомпании Virgin Australia столкнулись с экстремальной ситуацией во время шестичасового перелёта из Денпасара (Бали) в Брисбен.

Недовольные пассажиры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Недовольные пассажиры

На борту самолёта один за другим вышли из строя все туалеты, что создало беспрецедентные условия для пассажиров и экипажа.

От поломки до полного коллапса

Проблема началась ещё во время взлёта с Бали, когда один из туалетов оказался неисправен. Экипаж принял решение продолжить полёт, рассчитывая на два оставшихся санузла. Однако через три часа полета выяснилось, что и они перестали функционировать. На информационной табличке у туалетов появились рукописные объявления: "не работает".

Экстренные меры

В условиях отсутствия работающих санитарных нужд экипаж начал раздавать пассажирам пластиковые бутылки как временное решение проблемы. Особенно тяжело пришлось пожилым людям: одна из пассажирок была вынуждена справить нужду прямо в салоне на глазах у других из-за невозможности терпеть дальше.

Реакция авиакомпании

Ситуацию усугублял распространяющийся по салону неприятный запах из неработающих туалетов. Virgin Australia принесла официальные извинения пассажирам.

"Мы приносим искренние извинения нашим гостям и благодарим наш экипаж за то, что он справился с этой сложной ситуацией на борту", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также пообещала полный возврат стоимости билетов всем пассажирам рейса.

Уточнения

Virgin Australia (ранее известная как Virgin Blue) — австралийская бюджетная авиакомпания, вторая в стране по объёму перевозок. Самая крупная по размерам флота авиакомпания, использующая бренд Virgin.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.