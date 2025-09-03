Пассажиры Virgin Australia остались без туалетов на 6 часов: чем заменили унитазы на борту

Пассажиры рейса VA50 авиакомпании Virgin Australia столкнулись с экстремальной ситуацией во время шестичасового перелёта из Денпасара (Бали) в Брисбен.

На борту самолёта один за другим вышли из строя все туалеты, что создало беспрецедентные условия для пассажиров и экипажа.

От поломки до полного коллапса

Проблема началась ещё во время взлёта с Бали, когда один из туалетов оказался неисправен. Экипаж принял решение продолжить полёт, рассчитывая на два оставшихся санузла. Однако через три часа полета выяснилось, что и они перестали функционировать. На информационной табличке у туалетов появились рукописные объявления: "не работает".

Экстренные меры

В условиях отсутствия работающих санитарных нужд экипаж начал раздавать пассажирам пластиковые бутылки как временное решение проблемы. Особенно тяжело пришлось пожилым людям: одна из пассажирок была вынуждена справить нужду прямо в салоне на глазах у других из-за невозможности терпеть дальше.

Реакция авиакомпании

Ситуацию усугублял распространяющийся по салону неприятный запах из неработающих туалетов. Virgin Australia принесла официальные извинения пассажирам.

"Мы приносим искренние извинения нашим гостям и благодарим наш экипаж за то, что он справился с этой сложной ситуацией на борту", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также пообещала полный возврат стоимости билетов всем пассажирам рейса.

Virgin Australia (ранее известная как Virgin Blue) — австралийская бюджетная авиакомпания, вторая в стране по объёму перевозок. Самая крупная по размерам флота авиакомпания, использующая бренд Virgin.

