Майорка и Ибица задыхаются — отели превращают в приюты для мигрантов: реакция жителей и властей

На Балеарских островах разгорается острая дискуссия, затрагивающая одновременно туризм, миграцию и политику. Майорка и Ибица, где всегда кипела туристическая жизнь, теперь оказались в центре конфликта: часть местных отелей решено временно использовать для размещения мигрантов, прибывающих на лодках из Северной Африки.

Всплеск нелегальной миграции

Этим летом ситуация заметно ухудшилась. Только за первые недели месяца на острова прибыли 639 человек на 38 небольших лодках. Общая цифра с начала года приблизилась к 4500, что почти на 80 % больше, чем годом ранее. По данным властей, основным направлением исхода является Алжир.

Резкий рост числа мигрантов вызвал обеспокоенность у жителей и политиков региона. Они отмечают, что полиция не справляется с проверками и учётом прибывающих. По словам профсоюзов, у правоохранителей элементарно не хватает ресурсов, чтобы контролировать ситуацию.

Реакция региональных властей

Президент правительства Балеарских островов Марга Прохенс открыто критикует центральное правительство.

"Где правительство (Педро) Санчеса?", — вопрошает она.

Лидер потребовала увеличить количество полицейских и наладить тесное взаимодействие с Алжиром, чтобы остановить поток нелегалов.

Отели под угрозой

Министерство интеграции Испании решило выделить 6,7 млн евро для борьбы с кризисом. Деньги пойдут на организацию новых объектов в порту Пальмы и поддержку отелей, которые временно будут использоваться как приют для семей и женщин, прибывающих с лодок.

Однако именно эта мера вызвала волну возмущения. Туристический сектор, на котором держится экономика Майорки и Ибицы, оказался под угрозой. Многие местные жители считают недопустимым размещение мигрантов в отелях, где обычно отдыхают иностранные туристы.

Критика изнутри

"Мы должны признать, что не знаем, кто приезжает, куда они направляются и что они сделали", — сказал генеральный директор по вопросам иммиграции и сотрудничества на Балеарах, бывший полицейский Мануэль Павон.

Он подчеркнул, что полиция перегружена и не имеет информации о прибывающих, что может создать угрозу безопасности.

Недовольство жителей и протесты

Ситуация подлила масла в огонь уже существующего конфликта между местными жителями и туристическим сектором. Ранее этим летом на улицах Майорки и Ибицы проходили протесты против избыточного турпотока. Люди требовали ограничить наплыв приезжих, а на стенах домов появлялись надписи "туристов вон". В отдельных случаях в туристов даже стреляли из водяных пистолетов.

Теперь недовольство усилилось: жители опасаются, что использование отелей для мигрантов не только подорвет экономику, но и ухудшит имидж региона.

Политическое противостояние

Региональные власти готовят иск в Верховный суд Испании, настаивая, что финансирования недостаточно для решения кризиса. Конфликт с центром обостряется, а разногласия между Мадридом и Пальмой могут перерасти в серьёзное политическое противостояние.

Уточнения

Мальо́рка или Майо́рка (исп. Mallorca [maˈʎorka], кат. Mallorca [məˈʎɔrkə], лат. insula maior, позже Maiorica — "больший остров" по сравнению с Меноркой) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.



Иви́са или И́бица (исп. Ibiza [iˈβiθa], кат. Eivissa [əjˈvisə]) — остров в Средиземном море.

