Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека
Один шаг перед приготовлением делает бутерброды сочными внутри и хрустящими снаружи

Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн

4:50
Туризм

Прямое авиасообщение между Сибирью и Узбекистаном стало ещё удобнее: авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Бухару, открыв для туристов прямой путь в древний город, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

самолёт s7
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
самолёт s7

Новый маршрут из Новосибирска

После продолжительного перерыва авиакомпания снова выполнила рейс по направлению Новосибирск — Бухара. Теперь каждую неделю, по вторникам, из аэропорта Толмачёво будет вылетать самолёт Airbus A320. Согласно расписанию, взлёт назначен на 13:35, а прибытие в Бухару — на 15:05 по местному времени. Время в пути составит около трёх с половиной часов.

Запуск этого маршрута значительно расширяет возможности путешественников из Сибири, которые теперь могут напрямую попасть в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии, не тратя время на пересадки.

Бухара — сердце Великого Шёлкового пути

Город на протяжении веков был важным центром торговли и культуры. Сегодня его исторический центр включён в список ЮНЕСКО и притягивает туристов со всего мира. Бухара славится не только архитектурными ансамблями, но и особой атмосферой Востока: узкими улочками, шумными базарами, ароматом специй и вкусами национальной кухни.

Для сибирских туристов это направление становится настоящим открытием. Возможность провести отпуск в древнем городе, сохранившем очарование Средневековья, делает поездку особенно привлекательной.

Расширение географии полётов

Бухара стала уже пятым направлением авиакомпании в Узбекистан. S7 Airlines ранее наладила рейсы в Ташкент и Самарканд из Новосибирска, в Фергану из Новосибирска и Иркутска, а также в Ургенч из Москвы.

Это даёт путешественникам шанс построить комбинированные маршруты. Например, можно вылететь в Самарканд в четверг, а во вторник отправиться из Бухары обратно в Россию. Таким образом за несколько дней получится познакомиться сразу с несколькими древними городами Узбекистана, насладиться их атмосферой и культурой.

Программа лояльности

Участники бонусной программы S7 Priority смогут накопить за перелёт Новосибирск — Бухара не менее 773 миль. Эти баллы можно использовать для приобретения новых билетов или оплаты дополнительных услуг на борту.

Что посмотреть в Бухаре

Тем, кто впервые окажется в этом городе, стоит уделить внимание главным достопримечательностям. Турпром составил список из 15 объектов, обязательных к посещению:

  1. Комплекс Пои Калян — сердце города с минаретом, мечетью и медресе.
  2. Минарет Калян — символ Бухары, один из самых высоких в регионе.
  3. Мечеть Калян — просторное здание, где одновременно могут молиться тысячи людей.
  4. Медресе Мири Араб — одно из самых известных действующих учебных заведений.
  5. Мавзолей Саманидов — выдающийся памятник средневековой архитектуры.
  6. Крепость Арк — древняя цитадель, резиденция бухарских эмиров.
  7. Медресе Чор-Минор — необычное здание с четырьмя минаретами.
  8. Ляби-Хауз — площадь с прудом и уютными чайханами.
  9. Медресе Надира Диванбеги — здание с богато украшенным фасадом.
  10. Ханака Надира Диванбеги — суфийская обитель рядом с ансамблем.
  11. Торговые купола — крытые рынки с тканями, специями и сувенирами.
  12. Музей ковров — собрание уникальных образцов народного искусства.
  13. Музей изобразительного искусства — выставка, посвящённая истории Бухары.
  14. Ситораи Мохи-Хоса — летняя резиденция эмиров.
  15. Чор-Бакр — некрополь с мавзолеями и садами.

Национальная кухня

Поездка в Бухару будет неполной без знакомства с местной гастрономией. Среди блюд, которые стоит попробовать:

  • ароматный узбекский плов,
  • сочные манты, приготовленные на пару,
  • самса с мясной начинкой,
  • шурпа — сытный мясной суп,
  • нон — хрустящие лепёшки из тандыра,
  • и, конечно, зелёный чай, традиционный напиток в каждой чайхане.

Возможности для путешественников

Прямое сообщение открывает для жителей Сибири удобный способ отправиться в Узбекистан, чтобы познакомиться с богатым наследием страны. Теперь путь к древним минаретам и колоритным рынкам Бухары стал проще и быстрее.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большей частью вошла в состав России в XVI—XVIII веках и составляет в XXI веке её Азиатскую часть.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.