Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн

Прямое авиасообщение между Сибирью и Узбекистаном стало ещё удобнее: авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Бухару, открыв для туристов прямой путь в древний город, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новый маршрут из Новосибирска

После продолжительного перерыва авиакомпания снова выполнила рейс по направлению Новосибирск — Бухара. Теперь каждую неделю, по вторникам, из аэропорта Толмачёво будет вылетать самолёт Airbus A320. Согласно расписанию, взлёт назначен на 13:35, а прибытие в Бухару — на 15:05 по местному времени. Время в пути составит около трёх с половиной часов.

Запуск этого маршрута значительно расширяет возможности путешественников из Сибири, которые теперь могут напрямую попасть в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии, не тратя время на пересадки.

Бухара — сердце Великого Шёлкового пути

Город на протяжении веков был важным центром торговли и культуры. Сегодня его исторический центр включён в список ЮНЕСКО и притягивает туристов со всего мира. Бухара славится не только архитектурными ансамблями, но и особой атмосферой Востока: узкими улочками, шумными базарами, ароматом специй и вкусами национальной кухни.

Для сибирских туристов это направление становится настоящим открытием. Возможность провести отпуск в древнем городе, сохранившем очарование Средневековья, делает поездку особенно привлекательной.

Расширение географии полётов

Бухара стала уже пятым направлением авиакомпании в Узбекистан. S7 Airlines ранее наладила рейсы в Ташкент и Самарканд из Новосибирска, в Фергану из Новосибирска и Иркутска, а также в Ургенч из Москвы.

Это даёт путешественникам шанс построить комбинированные маршруты. Например, можно вылететь в Самарканд в четверг, а во вторник отправиться из Бухары обратно в Россию. Таким образом за несколько дней получится познакомиться сразу с несколькими древними городами Узбекистана, насладиться их атмосферой и культурой.

Программа лояльности

Участники бонусной программы S7 Priority смогут накопить за перелёт Новосибирск — Бухара не менее 773 миль. Эти баллы можно использовать для приобретения новых билетов или оплаты дополнительных услуг на борту.

Что посмотреть в Бухаре

Тем, кто впервые окажется в этом городе, стоит уделить внимание главным достопримечательностям. Турпром составил список из 15 объектов, обязательных к посещению:

Комплекс Пои Калян — сердце города с минаретом, мечетью и медресе. Минарет Калян — символ Бухары, один из самых высоких в регионе. Мечеть Калян — просторное здание, где одновременно могут молиться тысячи людей. Медресе Мири Араб — одно из самых известных действующих учебных заведений. Мавзолей Саманидов — выдающийся памятник средневековой архитектуры. Крепость Арк — древняя цитадель, резиденция бухарских эмиров. Медресе Чор-Минор — необычное здание с четырьмя минаретами. Ляби-Хауз — площадь с прудом и уютными чайханами. Медресе Надира Диванбеги — здание с богато украшенным фасадом. Ханака Надира Диванбеги — суфийская обитель рядом с ансамблем. Торговые купола — крытые рынки с тканями, специями и сувенирами. Музей ковров — собрание уникальных образцов народного искусства. Музей изобразительного искусства — выставка, посвящённая истории Бухары. Ситораи Мохи-Хоса — летняя резиденция эмиров. Чор-Бакр — некрополь с мавзолеями и садами.

Национальная кухня

Поездка в Бухару будет неполной без знакомства с местной гастрономией. Среди блюд, которые стоит попробовать:

ароматный узбекский плов,

сочные манты, приготовленные на пару,

самса с мясной начинкой,

шурпа — сытный мясной суп,

нон — хрустящие лепёшки из тандыра,

и, конечно, зелёный чай, традиционный напиток в каждой чайхане.

Возможности для путешественников

Прямое сообщение открывает для жителей Сибири удобный способ отправиться в Узбекистан, чтобы познакомиться с богатым наследием страны. Теперь путь к древним минаретам и колоритным рынкам Бухары стал проще и быстрее.

