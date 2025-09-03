Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн

Прямое авиасообщение между Сибирью и Узбекистаном стало ещё удобнее: авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Бухару, открыв для туристов прямой путь в древний город, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После продолжительного перерыва авиакомпания снова выполнила рейс по направлению Новосибирск — Бухара. Теперь каждую неделю, по вторникам, из аэропорта Толмачёво будет вылетать самолёт Airbus A320. Согласно расписанию, взлёт назначен на 13:35, а прибытие в Бухару — на 15:05 по местному времени. Время в пути составит около трёх с половиной часов.
Запуск этого маршрута значительно расширяет возможности путешественников из Сибири, которые теперь могут напрямую попасть в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии, не тратя время на пересадки.
Город на протяжении веков был важным центром торговли и культуры. Сегодня его исторический центр включён в список ЮНЕСКО и притягивает туристов со всего мира. Бухара славится не только архитектурными ансамблями, но и особой атмосферой Востока: узкими улочками, шумными базарами, ароматом специй и вкусами национальной кухни.
Для сибирских туристов это направление становится настоящим открытием. Возможность провести отпуск в древнем городе, сохранившем очарование Средневековья, делает поездку особенно привлекательной.
Бухара стала уже пятым направлением авиакомпании в Узбекистан. S7 Airlines ранее наладила рейсы в Ташкент и Самарканд из Новосибирска, в Фергану из Новосибирска и Иркутска, а также в Ургенч из Москвы.
Это даёт путешественникам шанс построить комбинированные маршруты. Например, можно вылететь в Самарканд в четверг, а во вторник отправиться из Бухары обратно в Россию. Таким образом за несколько дней получится познакомиться сразу с несколькими древними городами Узбекистана, насладиться их атмосферой и культурой.
Участники бонусной программы S7 Priority смогут накопить за перелёт Новосибирск — Бухара не менее 773 миль. Эти баллы можно использовать для приобретения новых билетов или оплаты дополнительных услуг на борту.
Тем, кто впервые окажется в этом городе, стоит уделить внимание главным достопримечательностям. Турпром составил список из 15 объектов, обязательных к посещению:
Поездка в Бухару будет неполной без знакомства с местной гастрономией. Среди блюд, которые стоит попробовать:
Прямое сообщение открывает для жителей Сибири удобный способ отправиться в Узбекистан, чтобы познакомиться с богатым наследием страны. Теперь путь к древним минаретам и колоритным рынкам Бухары стал проще и быстрее.
Уточнения
Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большей частью вошла в состав России в XVI—XVIII веках и составляет в XXI веке её Азиатскую часть.
