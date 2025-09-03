Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Севилье и других городах Испании правительство решило, что теперь ответственность за регистрацию арендуемого жилья лежит на платформах и владельцах. 

Толпа туристов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Толпа туристов

Одной из основных целей нового реестра является защита туристов от возможных правонарушений.

Ранее местные жители стали протестовать из-за чрезмерного наплыва туристов и последствий, которые это приносит — нехватки доступного жилья и роста цен на недвижимость. Например, только в первом квартале года Канарские острова посетили более четырех миллионов туристов.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

