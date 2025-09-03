Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё

В Севилье и других городах Испании правительство решило, что теперь ответственность за регистрацию арендуемого жилья лежит на платформах и владельцах.
Одной из основных целей нового реестра является защита туристов от возможных правонарушений.
Ранее местные жители стали протестовать из-за чрезмерного наплыва туристов и последствий, которые это приносит — нехватки доступного жилья и роста цен на недвижимость. Например, только в первом квартале года Канарские острова посетили более четырех миллионов туристов.
Уточнения
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?