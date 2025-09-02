Отпуск за $10,000 обернулся кошмаром: что произошло на борту самолёта British Airways

Перелет авиакомпании British Airways превратился в кошмар после того, как ряд пассажиров и членов экипажа внезапно почувствовали себя плохо. После незапланированной посадки, в салон самолёта вошли люди в защитных костюмах.

"Это было просто ужасное путешествие", — поделилась 61-летняя Мелани Уэллс с Kennedy News, вспоминая инцидент, произошедший во время рейса из Лондона в Египет.

Не отпуск, а сплошной кошмар

В планах жительницы Восточного Суссекса и ее 19-летней дочери был отпуск по системе "всё включено" в Шарм-эль-Шейхе, живописном курортном городе на берегу Красного моря, стоимостью 10 000 долларов.

"Приблизительно шесть человек серьезно занемогли во время полета", — вспоминает Уэллс.

Однако надеждам британки на приятное путешествие не суждено было сбыться.

"Когда мы поднялись на борт, было настолько жарко, что мне сразу стало плохо, почувствовала недомогание, — рассказала она. — Было очень душно. У меня сильно разболелась голова".

По словам Уэллс, всего на борту почувствовали себя плохо 6 человек. Женщина почувствовала сильную тошноту и головную боль, и предположила, что причиной этому могли стать токсичные испарения в салоне самолета.

Экстренная посадка

После экстренной посадки в Венеции, Италию, самолет окружили машины скорой помощи и пожарные. Медики в защитных костюмах и с кислородными масками поднялись на борт и начали обследовать пострадавших пассажиров и членов экипажа. После восьмичасовой задержки в Италии самолет вылетел обратно в Лондон, а наутро прибыл в Египет.

Уточнения

