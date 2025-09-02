Разгорелся новый конфликт в фигурном катании: Тарасова жестко ответила на слова Рудковской

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о Яне Рудковской, ответив на её комментарии в адрес Этери Тутберидзе.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Тарасова

Конфликт вокруг высказываний

Поводом стала реплика Рудковской, супруги Евгения Плющенко, о том, что Тутберидзе якобы не добилась серьёзных успехов как спортсменка. Эти слова вызвали бурную реакцию у Тарасовой, которая встала на защиту коллеги.

"Кто такая Рудковская? Она не имеет права критиковать Тутберидзе, потому что она в фигурном катании — никто!", — сказала Тарасова.

Достижения Этери Тутберидзе

Этери Георгиевна — заслуженный тренер России и мастер спорта СССР. Под её руководством спортсменки не раз становились олимпийскими чемпионками, пишет издание "Абзац". Среди её учениц — Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Евгения Медведева. Эти фигуристки принесли России золото и мировое признание, а сама Тутберидзе заслужила репутацию одного из самых сильных тренеров современности.

Продолжение конфликта

Противостояние усилилось после слов Тарасовой о ситуации с Софьей Муравьевой. Она намекнула, что серебряный призёр чемпионата России вряд ли окажется в группе Тутберидзе. Напомним, 18-летняя фигуристка недавно покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась ранее.

Таким образом, противоречия между лагерями Плющенко и Тутберидзе продолжают развиваться, а громкие заявления лишь подливают масла в огонь.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

