Разгорелся новый конфликт в фигурном катании: Тарасова жестко ответила на слова Рудковской

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о Яне Рудковской, ответив на её комментарии в адрес Этери Тутберидзе.
Поводом стала реплика Рудковской, супруги Евгения Плющенко, о том, что Тутберидзе якобы не добилась серьёзных успехов как спортсменка. Эти слова вызвали бурную реакцию у Тарасовой, которая встала на защиту коллеги.
"Кто такая Рудковская? Она не имеет права критиковать Тутберидзе, потому что она в фигурном катании — никто!", — сказала Тарасова.
Этери Георгиевна — заслуженный тренер России и мастер спорта СССР. Под её руководством спортсменки не раз становились олимпийскими чемпионками, пишет издание "Абзац". Среди её учениц — Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Евгения Медведева. Эти фигуристки принесли России золото и мировое признание, а сама Тутберидзе заслужила репутацию одного из самых сильных тренеров современности.
Противостояние усилилось после слов Тарасовой о ситуации с Софьей Муравьевой. Она намекнула, что серебряный призёр чемпионата России вряд ли окажется в группе Тутберидзе. Напомним, 18-летняя фигуристка недавно покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась ранее.
Таким образом, противоречия между лагерями Плющенко и Тутберидзе продолжают развиваться, а громкие заявления лишь подливают масла в огонь.
Уточнения
Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.
