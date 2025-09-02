Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплица, которая не принесёт плодов: какие ошибки осенью сводят урожайность к нулю
НДС прощается с золотом: станет ли драгметалл доступнее для россиян
Тайный драйвер прогресса: что заставляет малые техкомпании расти как на дрожжах
Океан хранит секреты, о которых лучше не знать: на морском дне нашли существо, которое пожирает акул
Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Фотограф-любитель случайно заснял самолёт RATT55: что скрывали облака
Холостая работа: главная ошибка при установке вытяжки, которую допускают 90% хозяев
Аи-92 против Аи-95: смешивание бензина оборачивается сюрпризом для двигателя

Разгорелся новый конфликт в фигурном катании: Тарасова жестко ответила на слова Рудковской

1:43
Туризм

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о Яне Рудковской, ответив на её комментарии в адрес Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татьяна Тарасова

Конфликт вокруг высказываний

Поводом стала реплика Рудковской, супруги Евгения Плющенко, о том, что Тутберидзе якобы не добилась серьёзных успехов как спортсменка. Эти слова вызвали бурную реакцию у Тарасовой, которая встала на защиту коллеги.

"Кто такая Рудковская? Она не имеет права критиковать Тутберидзе, потому что она в фигурном катании — никто!", — сказала Тарасова.

Достижения Этери Тутберидзе

Этери Георгиевна — заслуженный тренер России и мастер спорта СССР. Под её руководством спортсменки не раз становились олимпийскими чемпионками, пишет издание "Абзац". Среди её учениц — Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Евгения Медведева. Эти фигуристки принесли России золото и мировое признание, а сама Тутберидзе заслужила репутацию одного из самых сильных тренеров современности.

Продолжение конфликта

Противостояние усилилось после слов Тарасовой о ситуации с Софьей Муравьевой. Она намекнула, что серебряный призёр чемпионата России вряд ли окажется в группе Тутберидзе. Напомним, 18-летняя фигуристка недавно покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась ранее.

Таким образом, противоречия между лагерями Плющенко и Тутберидзе продолжают развиваться, а громкие заявления лишь подливают масла в огонь.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей

Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?

Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Последние материалы
Глюкоза и Киркоров за гранью: Соседов раскрыл, как должны выглядеть звёзды
Затворничество Акопяна: почему знаменитый иллюзионист отказывается от ролей в кино
ФБР заинтересовалось выдрой-спасателем: животное противостоит даже аллигаторам
Квартирный вопрос: Мишустин анонсировал новые меры для доступного жилья
Эксперты в восторге: корейское исследование выявило победителя в борьбе с пятнами
Детская привычка вросла во взрослую жизнь: взрослая соска взорвала соцсети и стоматологов
Отпуск за $10,000 обернулся кошмаром: что произошло на борту самолёта British Airways
Меладзе под ударом: что грозит подозреваемому в связи с ВСУ певцу
США грозят Китаю новыми пошлинами за импорт нефти из России
Разгорелся новый конфликт в фигурном катании: Тарасова жестко ответила на слова Рудковской
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.