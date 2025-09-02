Китайская дорога-головоломка: 18 поворотов сводят водителей с ума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:49
Туризм

На юго-западе Китая, в районе города Чунцин, находится дорога Линпайши.

дорога Линпайши в Китае
Фото: People's Daily is licensed
дорога Линпайши в Китае

Этот участок асфальтированной дороги протяжённостью всего 458 метров прославился на всю страну благодаря своим 18 крутым поворотам. Из-за сложной траектории в интернете её окрестили головной болью водителей.

Тем не менее, для 137 жителей деревни Миньчжу эта извилистая дорога играет жизненно важную роль. С 2012 года она служит связующим звеном с внешним миром, обеспечивая доступ к школе, медицинским учреждениям и новым перспективам. До её появления единственным способом сообщения с остальной территорией на протяжении десятилетий были опасные горные тропы.

Уточнения

Чунци́н — муниципалитет центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырёх китайских административных единиц этой категории. Согласно переписи 2020 года, в Чунцине проживало 32,05 млн человек; при этом основная часть проживает вне урбанизированной зоны.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
