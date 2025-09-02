Отмена визы превращает Китай в хит сезона — и для туристов это только начало перемен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

С 15 сентября Китай на год вводит пробный безвизовый режим для граждан России. Теперь въехать в страну можно будет только по загранпаспорту и находиться там до 30 дней. Эксперты уверены, что это решение значительно увеличит число поездок и сделает путешествия доступнее.

Открытый туризм в Китае
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый туризм в Китае

Как изменится турпоток

По оценке специалистов, упрощение визовых процедур всегда стимулирует интерес к направлению. Обычно это даёт рост на 10-15%, но в случае с Китаем прогнозы гораздо выше.

"Отмена визового режима для россиян в Китае увеличит турпоток на 30% и более", — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт отметил, что даже действовавший ранее безвизовый групповой режим (для групп от пяти человек) способствовал росту числа поездок. Теперь, когда ограничения снимаются, ожидается ещё больший интерес к поездкам — как культурным и экскурсионным, так и деловым.

Как повлияет на цены

Стоимость отдыха будет зависеть от сезона, так как направление остаётся круглогодичным. Однако отмена визы уже снижает расходы туристов, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Сейчас оформление визы обходилось примерно в 3 тысячи рублей при групповом въезде и свыше 7 тысяч рублей при индивидуальном. Эти деньги теперь можно будет сэкономить, что особенно заметно для семейных путешествий.

Кроме того, упрощение въезда увеличит предложение туров. Конкуренция среди операторов и перевозчиков способна стабилизировать цены и сделать поездки доступнее. Уже сегодня в Китай выполняются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, а также открываются железнодорожные маршруты.

Китай как круглогодичное направление

Популярность страны объясняется разнообразием возможностей для отдыха. Туристы выбирают пляжный Хайнань, экскурсионные маршруты по материковому Китаю, деловые и событийные поездки. Так, уже в ноябре в Шанхае пройдёт крупная международная выставка, которая привлечёт тысячи участников и гостей.

Перспективы для взаимных поездок

Соглашение о безвизовом режиме предполагает и ответный шаг Москвы. По словам сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова, в перспективе россияне и китайцы смогут путешествовать в обе стороны без виз.

Итог

Отмена визы в Китай открывает новые возможности для туристов: рост турпотока, снижение затрат и расширение выбора маршрутов. Для России это также шанс укрепить деловые и культурные связи с одним из ключевых партнёров в Азии.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, "центральное государство", "срединное государство", "срединная империя") — страна Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
