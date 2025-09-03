Пурпурные закаты и пустые улицы: этот вулканический остров дарит спокойную атмосферу осенью

Нежный свет, мягкие тени и закаты, окрашенные в пурпур и золото, превращают вулканический остров в Эгейском море Санторини в осенью в особое место. Здесь создаётся впечатление, что лето не закончилось.
Сезон 2025 года начался для острова нелегко: сейсмическая активность первых месяцев снизила турпоток почти на 25%. Полностью восполнить эти потери невозможно, но местные жители уверены, что осень поможет вернуть баланс.
Сентябрь и октябрь становятся всё популярнее. Нет изнуряющей жары, ветры стихают, улицы освобождаются от толпы. Закаты становятся чище, атмосфера — спокойнее.
"Это время, когда Санторини можно почувствовать в его подлинной форме", — говорят местные жители.
Остров притягивает гостей из Европы, США, Азии, и Австралии. Это путешественники, ценящие комфорт, тишину и более личный опыт.
Осень здесь не только про красоту, но и про особые мероприятия.
Остров остаётся международным брендом с широким выбором: от люксовых резортов и fine dining до уютных бутик-отелей и таверн. Осень делает его ещё более аутентичным:
Муниципалитет Тиры работает над продвижением острова за рубежом, улучшает инфраструктуру и делает ставку на культурные ценности.
"Сентябрь всегда был лучшим месяцем, а теперь и октябрь показывает отличные результаты", — отмечают отельеры.
Уточнения
Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Вместе с островами Тирасия, Палеа-Камени, Неа-Камени и Аспрониси образует группу вулканических островов под общим названием Тира (Санторин), которая является остатками разрушенного в XV веке до н. э. катастрофическим извержением вулкана Санторин.
