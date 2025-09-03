Пурпурные закаты и пустые улицы: этот вулканический остров дарит спокойную атмосферу осенью

Туризм

Нежный свет, мягкие тени и закаты, окрашенные в пурпур и золото, превращают вулканический остров в Эгейском море Санторини в осенью в особое место. Здесь создаётся впечатление, что лето не закончилось.

Фото: commons.wikimedia by Comzeradd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ осень в Санторини

Сложное начало и надежда на осень

Сезон 2025 года начался для острова нелегко: сейсмическая активность первых месяцев снизила турпоток почти на 25%. Полностью восполнить эти потери невозможно, но местные жители уверены, что осень поможет вернуть баланс.

Почему осень — лучшее время

Сентябрь и октябрь становятся всё популярнее. Нет изнуряющей жары, ветры стихают, улицы освобождаются от толпы. Закаты становятся чище, атмосфера — спокойнее.

"Это время, когда Санторини можно почувствовать в его подлинной форме", — говорят местные жители.

Остров притягивает гостей из Европы, США, Азии, и Австралии. Это путешественники, ценящие комфорт, тишину и более личный опыт.

События и праздники

Осень здесь не только про красоту, но и про особые мероприятия.

20 сентября 2025 — фейерверк-шоу "Вулкания" над кальдерой, символизирующее силу острова.

10-12 октября 2025 — спортивный фестиваль Santorini Experience: плавание от вулкана до порта и бег по кромке кальдеры.

Что предлагает Санторини

Остров остаётся международным брендом с широким выбором: от люксовых резортов и fine dining до уютных бутик-отелей и таверн. Осень делает его ещё более аутентичным:

винный туризм и дегустации;

катамараны и прогулки к вулкану;

археологические маршруты;

местная гастрономия с ντοματάκι, хумусом и санторинским вином.

Будущее и развитие

Муниципалитет Тиры работает над продвижением острова за рубежом, улучшает инфраструктуру и делает ставку на культурные ценности.

"Сентябрь всегда был лучшим месяцем, а теперь и октябрь показывает отличные результаты", — отмечают отельеры.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Вместе с островами Тирасия, Палеа-Камени, Неа-Камени и Аспрониси образует группу вулканических островов под общим названием Тира (Санторин), которая является остатками разрушенного в XV веке до н. э. катастрофическим извержением вулкана Санторин.

