Пурпурные закаты и пустые улицы: этот вулканический остров дарит спокойную атмосферу осенью

Туризм

Нежный свет, мягкие тени и закаты, окрашенные в пурпур и золото, превращают вулканический остров в Эгейском море Санторини в осенью в особое место. Здесь создаётся впечатление, что лето не закончилось.

осень в Санторини
Фото: commons.wikimedia by Comzeradd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
осень в Санторини

Сложное начало и надежда на осень

Сезон 2025 года начался для острова нелегко: сейсмическая активность первых месяцев снизила турпоток почти на 25%. Полностью восполнить эти потери невозможно, но местные жители уверены, что осень поможет вернуть баланс.

Почему осень — лучшее время

Сентябрь и октябрь становятся всё популярнее. Нет изнуряющей жары, ветры стихают, улицы освобождаются от толпы. Закаты становятся чище, атмосфера — спокойнее.

"Это время, когда Санторини можно почувствовать в его подлинной форме", — говорят местные жители.

Остров притягивает гостей из Европы, США, Азии, и Австралии. Это путешественники, ценящие комфорт, тишину и более личный опыт.

События и праздники

Осень здесь не только про красоту, но и про особые мероприятия.

  • 20 сентября 2025 — фейерверк-шоу "Вулкания" над кальдерой, символизирующее силу острова.
  • 10-12 октября 2025 — спортивный фестиваль Santorini Experience: плавание от вулкана до порта и бег по кромке кальдеры.

Что предлагает Санторини

Остров остаётся международным брендом с широким выбором: от люксовых резортов и fine dining до уютных бутик-отелей и таверн. Осень делает его ещё более аутентичным:

  • винный туризм и дегустации;
  • катамараны и прогулки к вулкану;
  • археологические маршруты;
  • местная гастрономия с ντοματάκι, хумусом и санторинским вином.

Будущее и развитие

Муниципалитет Тиры работает над продвижением острова за рубежом, улучшает инфраструктуру и делает ставку на культурные ценности.

"Сентябрь всегда был лучшим месяцем, а теперь и октябрь показывает отличные результаты", — отмечают отельеры.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Вместе с островами Тирасия, Палеа-Камени, Неа-Камени и Аспрониси образует группу вулканических островов под общим названием Тира (Санторин), которая является остатками разрушенного в XV веке до н. э. катастрофическим извержением вулкана Санторин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
