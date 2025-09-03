Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж

На восточном побережье Ситонии, всего в 5 км от Сарти, находится пляж Платаници (Πλατανίτσι) — один из самых популярных в Халкидиках. Бирюзовая вода, мягкий золотой песок и вид на Афон делают его настоящей жемчужиной региона. За чистоту моря и качество обслуживания пляж удостоен международной награды "Голубой Флаг".

Фото: commons.wikimedia.org by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пляж Платаници, Халкидика

Организация и удобства

Пляж является частью одноимённого кемпинга и хорошо организован. Здесь работают бар, ресторан, супермаркет, предусмотрены площадки для водных видов спорта и дежурит спасатель. Всё это делает отдых комфортным и безопасным.

Вход контролируется: после поворота с главной дороги Ситонии нужно пройти около 50 метров до входа в кемпинг и получить разрешение. Оттуда дорога к пляжу займёт ещё около 550 метров.

Особенности природы

Платаници разделён небольшим ручьём на две части. Береговая линия радует мягким песком и прозрачной водой, а окрестности поражают своей красотой: сосны, низкая растительность и панорама Святой горы Афон. Территория относится к охраняемой сети Natura 2000, что подчёркивает её экологическую ценность.

Для кого подойдёт

Мелководье и спокойные воды делают Платаници идеальным местом для семей с детьми. Здесь можно совмещать активный отдых с расслабленным пляжным временем, наслаждаясь гармонией природы и удобствами цивилизации.

Что рядом

Если вы захотите разнообразить отдых, вблизи находятся и другие живописные пляжи: Апельсин, Кавуротрипес и Сарти.

Уточнения

Ситони́я (греч. Σιθωνία), также Ситонья́, также Ло́нгос - полуостров в Греции, средний из трёх крупных полуостровов на юге Халкидик, вдающийся в Эгейское море. Входит в одноимённую общину (дим) с административным центром в городе Никити.



Афо́н (греч. Άθως, в греческих источниках официально именуется Святая Гора, греч. Άγιο Όρος, «А́йо О́рос») — гора (высота 2033 м) и крупнейшее в мире средоточие православного монашества на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции, между заливами Айон-Орос (Сингитикос) и Иерисос (Акантиос) Эгейского моря.

