Тамариски, шезлонги и закаты: где на Саламине найти песок и безопасное море для детей

2:19
Туризм

На северном побережье Саламина находится пляж Псили Аммос ("Мелкий песок") — вытянутая песчаная полоса с прозрачной и мелкой водой. Это место идеально подходит для семей с детьми: берег безопасный, а плавный заход в море располагает к купанию и играм.

пляж Псили Аммос Саламин
Фото: panoramio.com by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Псили Аммос Саламин

Атмосфера и удобства

Берег и дно в основном песчаные, с редкими вкраплениями гальки. Вдоль пляжа проходит дорога, рядом установлены низкие платформы со скамейками для отдыха и созерцания. В западной части оборудована парковка.

Летом пляж частично организован: зонтики, шезлонги и снэк-бар работают для удобства отдыхающих, а для тех, кто предпочитает "дикую" зону, тень обеспечивают тамариски. Особенно красиво здесь вечером, когда закат в бухте Королевских окрашивает горизонт в золотые и розовые оттенки.

Где находится

Пляж Псили Аммос расположен в бухте Королевских, на северной стороне Саламина. Несмотря на наличие дороги, место сохраняет свой песчаный и уютный характер.

Что ожидать

  • безопасное мелководье для семей с детьми;
  • организованные зоны с базовыми удобствами;
  • скамейки вдоль берега и парковка на западном конце;
  • живописные закаты, ради которых сюда возвращаются снова и снова.

Как добраться

До Саламина легко добраться круглосуточным паромом Перама-Кулури (переезд занимает около 15 минут, рейсы каждые 15-30 минут). Также есть линии Перама-Фанеромени и паромы из Пирея в Селинию и Кулури. От Кулури следует направляться на север к бухте Королевских.

Когда лучше ехать

Июль и август — самые загруженные месяцы, особенно в выходные. Для спокойного отдыха лучше выбирать утренние часы или будни.

Полезные советы

  • для детей идеально подходят мелкий песок и спокойное море;
  • естественная тень доступна под деревьями, но в разгар сезона пригодятся зонтики;
  • поблизости есть и другие интересные варианты: Королевские с тихой водой, Канакья с
  • более дикой атмосферой и Фанеромени, где можно совместить купание с визитом в монастырь.

Уточнения

Салами́н (греч. Σαλαμίνα или Σαλαμίς) — крупнейший из Саронических островов в заливе Сароникос в Греции недалеко от Афин. Площадь острова 91,503 квадратных километра. Входит в одноимённую общину (дим) в периферийной единице Острова в периферии Аттике. Административный центр общины — город Саламин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
