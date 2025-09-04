От Форта Брауна до бункера холодной войны: путешествие по истории Западной Вирджинии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Западная Вирджиния — штат, который часто называют "сердцем Аппалачей". Он сочетает историю, культуру и поразительные природные пейзажи. Здесь расположены города и местечки, каждый из которых хранит собственное очарование и уникальные достопримечательности.

Аппалачские горы
Фото: nps.gov by National Park Service Digital Image Archives, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аппалачские горы

Льюисбург известен богатым историческим наследием: Карнеги-холл с живыми концертами, старинное кладбище конфедератов и таинственные Пещеры Затерянного мира.

Харперс-Ферри поражает своей архитектурой и историей. Национальный исторический район хранит память о Форт Джона Брауна, а музей сладостей True Treats Historic Candy угощает винтажными конфетами.

Шепердстаун — один из старейших городов штата, где можно прогуляться по маршрутам Чесапикского канала, посетить местный музей или уютный ресторан Betty's.

Любители отдыха найдут рай в Белых серных источниках, где расположены знаменитый курорт Greenbrier, спа-центры и даже экскурсия в бункер времён холодной войны. В Элкинсе можно любоваться природой и архитектурой — особняками Грейсленд и Халлихерст, а также видами из башни Бикл-Ноб. Уилинг предлагает развлечения в парке Оглебей, прогулку по самому старому подвесному мосту США и визит в зоопарк.

Бакхэннон и его окрестности славятся спокойной атмосферой. Здесь можно побывать в государственном парке Одра, отправиться в поход по берегам реки Мидл-Форк или насладиться водными прогулками по реке Бакхэннон. Интересны и культурные объекты — особняк Уильяма Поста и кампус Уэслианского колледжа.

Чарльз-Таун, основанный братом Джорджа Вашингтона, хранит впечатляющие памятники: церковь Сион, здание суда округа Джефферсон и дом Гибсона-Тодда. Вблизи расположен заповедник Кул-Спринг с болотами, лугами и лесами.

И, наконец, Дэвис — самый высокогорный город штата, окружённый живописными парками. Здесь туристов ждут водопады Блэкуотер-Фолс, Медвежьи скалы и дикая природа долины Ханаан.

Западная Вирджиния удивляет разнообразием — от старинных усадеб до горных троп, от уютных ресторанов до природных чудес, и каждый её городок может подарить что-то особенное.

Уточнения

За́падная Вирги́ния (англ. West Virginia) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов (единственный штат данной группы, не имеющий выхода к Атлантическому океану.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
