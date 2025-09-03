Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Туризм

Этот год оказался для туристической отрасли Северной Греции неоднозначным. В то время как апартаменты и отели в Халкидиках и Восточной Салонике работают на среднем уровне, сама Салоника демонстрирует отличия от предыдущих сезонов.

Пляж Халкидики, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Panagiotis Botsis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Халкидики, Греция

Медленные заказы и падение греческого рынка

"Картинка полная, но не комфортная, в прошлом году к маю загрузка достигала 90-95%, теперь — всего 70%", — отмечает президент Федерации предпринимателей туризма "Аристотель" Триандафилос Папаиоанну.

Туристы бронируют в последний момент, как это было в 2011 году. Особо тревожно падение внутреннего туризма: на долю греков приходится всего 5% против 15% в 2024-м и до 25% в прошлые годы.

Пример показателен: во время праздника Святого Духа туристы, которые раньше останавливались на три ночи, теперь ограничиваются одной. В августе звонков от греков почти не было.

Удлинённый сезон и европейские гости

Позитивная новость — сезон продолжается дольше уже второй год подряд. Это привлекает туристов из стран севера Европы, где предпочитают мягкий климат сентября-октября. Особенно заметны потоки поляков, немцев и австрийцев.

Показатели загрузки и доходы

Июнь показал среднюю загрузку на уровне 65%, июль — 85%, август достиг 95%. Несмотря на трудности, доходы обещают закрыться с плюсом, хотя и без тех "золотых лет", когда туризм серьёзно поддерживал семейные бюджеты.

Кто приезжает

Румыны стали основным рынком — около 60% туристов. Сербы и украинцы уступили позиции, российский рынок остаётся отсутствующим. Растёт число гостей из Турции, а также немцев и итальянцев (10-15%).

Цены и рост аренды

Цены на размещение в 3200 номерах Халкидик (большая часть в Кассандре и Ситонии) в целом стабильны, рост до 10% отмечен лишь местами. Вместимость региона — более 47 тысяч мест. При этом краткосрочная аренда (Airbnb и аналоги) резко выросла и превысила 50 тысяч объектов.

Уточнения

Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
