Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места

Этот год оказался для туристической отрасли Северной Греции неоднозначным. В то время как апартаменты и отели в Халкидиках и Восточной Салонике работают на среднем уровне, сама Салоника демонстрирует отличия от предыдущих сезонов.
"Картинка полная, но не комфортная, в прошлом году к маю загрузка достигала 90-95%, теперь — всего 70%", — отмечает президент Федерации предпринимателей туризма "Аристотель" Триандафилос Папаиоанну.
Туристы бронируют в последний момент, как это было в 2011 году. Особо тревожно падение внутреннего туризма: на долю греков приходится всего 5% против 15% в 2024-м и до 25% в прошлые годы.
Пример показателен: во время праздника Святого Духа туристы, которые раньше останавливались на три ночи, теперь ограничиваются одной. В августе звонков от греков почти не было.
Позитивная новость — сезон продолжается дольше уже второй год подряд. Это привлекает туристов из стран севера Европы, где предпочитают мягкий климат сентября-октября. Особенно заметны потоки поляков, немцев и австрийцев.
Июнь показал среднюю загрузку на уровне 65%, июль — 85%, август достиг 95%. Несмотря на трудности, доходы обещают закрыться с плюсом, хотя и без тех "золотых лет", когда туризм серьёзно поддерживал семейные бюджеты.
Румыны стали основным рынком — около 60% туристов. Сербы и украинцы уступили позиции, российский рынок остаётся отсутствующим. Растёт число гостей из Турции, а также немцев и итальянцев (10-15%).
Цены на размещение в 3200 номерах Халкидик (большая часть в Кассандре и Ситонии) в целом стабильны, рост до 10% отмечен лишь местами. Вместимость региона — более 47 тысяч мест. При этом краткосрочная аренда (Airbnb и аналоги) резко выросла и превысила 50 тысяч объектов.
Уточнения
Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.
