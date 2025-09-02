От Фуэртевентуры до Венеции: почему Андрос не похож на другие греческие острова Килкад

Daily Mail посвятил целую публикацию греческому Андросу, назвав его "настоящим оазисом" среди переполненных Киклад. Автор признаётся: всего час на пароме от материка — и вы попадаете в мир, где сохранилась подлинность.

Фото: commons.wikimedia.org by Barney Moss from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андрос, Киклады

Вкус лета без лишнего шума

Андрос — остров изобилия: свежие помидоры, морепродукты, острые сыры и домашняя кухня соседствуют с гастрономией высокого уровня. И всё это — без завышенных цен и показной роскоши. Здесь греческое лето ощущается по-настоящему.

Лица Андроса

Гаврио — порт с непринуждённой атмосферой.

Кόρθи — место, где чувствуешь себя на краю света, напоминающем северную Фуэртевентуру.

Страна Андрос — полуостров с венецианскими штрихами архитектуры, "утопающими" в прозрачной воде, словно аквариум.

Батси — курортный центр, который, несмотря на популярность, сохранил самобытность.

Природа и тайные уголки

Остров хранит богатое наследие: пещера "Налог" со сталактитами и сталагмитом возрастом три миллиона лет держит температуру около 17°C круглый год.

Остров, о котором говорят шёпотом

В завершение автор статьи признаётся, что чувствует себя виноватым, делясь красотой Андроса. Ведь именно нежелание завсегдатаев раскрывать тайну помогает острову оставаться тихим, а не переполненным туристами.

Уточнения

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес - "лежащие кругом") — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд. Общая площадь 2,6 тыс. км². В его честь названа макула Киклады на спутнике Юпитера Европе.

