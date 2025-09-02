От Фуэртевентуры до Венеции: почему Андрос не похож на другие греческие острова Килкад

Daily Mail посвятил целую публикацию греческому Андросу, назвав его "настоящим оазисом" среди переполненных Киклад. Автор признаётся: всего час на пароме от материка — и вы попадаете в мир, где сохранилась подлинность.
Андрос — остров изобилия: свежие помидоры, морепродукты, острые сыры и домашняя кухня соседствуют с гастрономией высокого уровня. И всё это — без завышенных цен и показной роскоши. Здесь греческое лето ощущается по-настоящему.
Остров хранит богатое наследие: пещера "Налог" со сталактитами и сталагмитом возрастом три миллиона лет держит температуру около 17°C круглый год.
В завершение автор статьи признаётся, что чувствует себя виноватым, делясь красотой Андроса. Ведь именно нежелание завсегдатаев раскрывать тайну помогает острову оставаться тихим, а не переполненным туристами.
Уточнения
Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес - "лежащие кругом") — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. Более 200 островов, образующих несколько вытянутых с северо-запада на юго-восток гирлянд. Общая площадь 2,6 тыс. км². В его честь названа макула Киклады на спутнике Юпитера Европе.
