Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огненный глоток против здоровья: горячий чай стал тихим врагом миллионов людей
Он ехал, когда другие сыпались: как скромный Opel стал эталоном среди первых иномарок в СНГ
Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле
Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину
Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче
Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость
Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику
Минус 10 кг за 2 недели: методика китаянок, которая будоражит весь мир — эта диета сжигает жир сама
Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х

Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений

2:00
Туризм

Парижский Диснейленд наконец объявил дату открытия нового района Adventure Bay, пристройки к студии Уолта Диснея. Зона, ставшая частью масштабного плана расширения, примет гостей весной 2026 года.

Парижский Диснейленд
Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Парижский Диснейленд

Озеро и ночное шоу

Главной жемчужиной станет озеро площадью 2 гектара, оборудованное для зрелищных шоу. В программе — водные дроны, световые экраны, фонтаны и пиротехника. Всё это превратит набережную в центр вечерних развлечений с панорамным обзором на 360°.

Новые тематические миры

Adventure Bay объединит несколько зон:

  • Снежная королева с замёрзшими пейзажами;
  • Рекламный путь;
  • новый аттракцион Рапунцель: Tangled Spin, где гости смогут прокатиться на лодках среди парящих фонарей;
  • будущий аттракцион Pixar в стиле "летающего кресла".

Рестораны и павильоны

Особое внимание уделено гастрономии. Здесь появится премиальный ресторан The Regal View Restaurant & Lounge с видом на озеро. Дополнят зону павильоны — "Западный" с уютным рестораном и многофункциональное здание с сервисами для шоу и отдыха персонажей.

Сады и прогулочные зоны

Гостей ждут тематические сады. Среди них — английский сад с персонажами Питера Пэна, Винни-Пуха и "101 далматинца", а также сад Toy Story с гигантскими фигурами Джесси и Вуди. Они станут новыми фотозонами и местами для встреч.

Новый уровень впечатлений

Adventure Bay — это не просто расширение парка, а новая философия: соединение природы, архитектуры и технологий. Уже весной 2026 года посетители смогут открыть для себя этот волшебный уголок и насладиться уникальными шоу, аттракционами и атмосферой, где оживают любимые истории Disney.

Уточнения

Disneyland P - комплекс парков развлечений компании "Уолт Дисней" в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн человек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Последние материалы
Огненный глоток против здоровья: горячий чай стал тихим врагом миллионов людей
Он ехал, когда другие сыпались: как скромный Opel стал эталоном среди первых иномарок в СНГ
Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле
Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину
Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче
Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость
Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений
Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику
Минус 10 кг за 2 недели: методика китаянок, которая будоражит весь мир — эта диета сжигает жир сама
Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.