Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений

Парижский Диснейленд наконец объявил дату открытия нового района Adventure Bay, пристройки к студии Уолта Диснея. Зона, ставшая частью масштабного плана расширения, примет гостей весной 2026 года.

Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Парижский Диснейленд

Озеро и ночное шоу

Главной жемчужиной станет озеро площадью 2 гектара, оборудованное для зрелищных шоу. В программе — водные дроны, световые экраны, фонтаны и пиротехника. Всё это превратит набережную в центр вечерних развлечений с панорамным обзором на 360°.

Новые тематические миры

Adventure Bay объединит несколько зон:

Снежная королева с замёрзшими пейзажами;

Рекламный путь;

новый аттракцион Рапунцель: Tangled Spin, где гости смогут прокатиться на лодках среди парящих фонарей;

будущий аттракцион Pixar в стиле "летающего кресла".

Рестораны и павильоны

Особое внимание уделено гастрономии. Здесь появится премиальный ресторан The Regal View Restaurant & Lounge с видом на озеро. Дополнят зону павильоны — "Западный" с уютным рестораном и многофункциональное здание с сервисами для шоу и отдыха персонажей.

Сады и прогулочные зоны

Гостей ждут тематические сады. Среди них — английский сад с персонажами Питера Пэна, Винни-Пуха и "101 далматинца", а также сад Toy Story с гигантскими фигурами Джесси и Вуди. Они станут новыми фотозонами и местами для встреч.

Новый уровень впечатлений

Adventure Bay — это не просто расширение парка, а новая философия: соединение природы, архитектуры и технологий. Уже весной 2026 года посетители смогут открыть для себя этот волшебный уголок и насладиться уникальными шоу, аттракционами и атмосферой, где оживают любимые истории Disney.

Уточнения

Disneyland P - комплекс парков развлечений компании "Уолт Дисней" в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн человек.

