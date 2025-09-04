Токийский отель ужасов: гостья нашла под кроватью кошмар, разрушивший её жизнь - Япония небезопасна

История, произошедшая в одном из отелей Токио, поразила даже тех, кто привык считать Японию образцом безопасности. Гостья APA Hotel & Resort Ryogoku Eki Tower почувствовала в своём номере странный запах.
Когда она решила заглянуть под кровать, её ожидала шокирующая находка — там прятался мужчина. Он перегородил женщине путь к выходу, но, к счастью, вскоре убежал.
На вызов быстро прибыла полиция. Однако реакция стражей порядка оказалась удивительно равнодушной. В номере нашли лишь USB-кабель и внешний аккумулятор. Полицейские не попросили женщину описать злоумышленника и сослались на то, что в отеле нет камер наблюдения. В результате личность мужчины установить не удалось.
Для постоялицы этот случай стал настоящим потрясением. Она не смогла остаться в том же отеле и перебралась в другой. Однако страх не отпускал её даже там. Женщина жаловалась на тревожность, ночные кошмары и признаки посттравматического стрессового расстройства. Позже она вернулась домой в Таиланд, но воспоминания о случившемся по-прежнему омрачают её жизнь.
Инцидент ставит под сомнение имидж Японии как абсолютно безопасной страны и вызывает вопросы к качеству полицейской работы. Почему расследование оказалось таким поверхностным? Почему не были предприняты элементарные меры по поиску подозреваемого? Эти вопросы остаются без ответа.
Эта история, изложенная на сайте onemileatatime.com, напоминает: даже в самых безопасных уголках мира полезно сохранять осторожность. Автор признался, что после прочитанного стал проверять пространство под кроватью в каждом новом отеле — на всякий случай.
Уточнения
USB Type-C или USB-C (читается: ю-эс-би тайп си или ю-эс-би — си) — спецификация USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъёма для USB-устройств и USB-кабелей.
