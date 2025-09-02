Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца
Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой
Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия
Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца
Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии
ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию
Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом
Вода прозрачная, а опасность невидимая: неожиданные риски бассейнов — дети под особой угрозой
Плиссированная юбка возвращается: школьный предмет гардероба стал трендом 2025 года

Ла-Рош-Гийон: деревня под Парижем, где время остановилось

1:59
Туризм

Всего в нескольких километрах от столицы, в долине Валь-д'Уаз, есть место, где будто остановилось время. Ла-Рош-Гийон вновь получил почётное звание одной из "Самых красивых деревень Франции". Здесь история переплетается с природой, а атмосфера будто переносит в прошлое.

французская деревня Ла-Рош-Гийон
Фото: commons.wikimedia.org by Aubussonais, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
французская деревня Ла-Рош-Гийон

Каменные стены, хранящие века

За скромными фасадами и мощёными улочками скрывается богатое наследие: средневековые церкви, фахверковые дома и старые прачечные. Всё это не музейные декорации, а живая среда, где современные жители гармонично поддерживают баланс между прошлым и настоящим. Рынки и праздники напоминают, что деревня не застывает во времени, а живёт своим ритмом.

Природа для души

Ла-Рош-Гийон окружён зелёными долинами и тропами, которые манят как пеших туристов, так и любителей фотографии. Панорамы Сены и окрестных полей — настоящий подарок для глаз. А знакомство с местной гастрономией превращает поездку в праздник вкусов: сыры, сладости, вино — всё рядом, всё по-французски изысканно.

Гордость жителей и новые горизонты

Престижное звание — не просто красивая вывеска. Для жителей это признание их усилий по сохранению наследия. Ассоциации, волонтёры и власти работают вместе, чтобы деревня оставалась живой и гостеприимной. Туристический поток после получения титула в среднем растёт на 30%, что приносит новые возможности и помогает развивать территорию, сохраняя её аутентичность.

Искусство жить по-французски

Менее чем за час езды от Парижа можно оказаться в мире, где ценят красоту простых вещей. Ла-Рош-Гийон — это не только очаровательная деревня, но и воплощение французского искусства жить, к которому стремятся и местные, и гости издалека.

Уточнения

Ла-Рош-Гийон (фр. La Roche-Guyon) — коммуна во Франции, в округе Понтуаз (департамент Валь-д'Уаз, Иль-де-Франс). Расположена на расстоянии около 60 км северо-западнее Парижа, 32 км западнее Сержи. Входит в список "Самых красивых деревень Франции".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
Домашние животные
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей

Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?

Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца
Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой
Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия
Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца
Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии
ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию
Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом
Ла-Рош-Гийон: деревня под Парижем, где время остановилось
Вода прозрачная, а опасность невидимая: неожиданные риски бассейнов — дети под особой угрозой
Плиссированная юбка возвращается: школьный предмет гардероба стал трендом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.