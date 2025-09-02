Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров

Пассажиры рейса VA50 Virgin Australia из Бали в Брисбен оказались в крайне неприятной ситуации: весь полет длиной почти шесть часов превратился для них в испытание.
Инцидент произошёл 28 августа. По данным The Australian, ещё на вылете из Денпасара один из туалетов оказался неисправным. Экипаж решил полагаться на два оставшихся санузла, но уже спустя несколько часов и они вышли из строя.
На дверях появлялись рукописные записки "не работает", а тревога среди пассажиров росла. Давление времени и переполненные мочевые пузыри сделали оставшиеся три часа полета настоящим мучением.
Сначала те, кому удалось попасть внутрь, не могли даже смыть воду. Позже бортпроводники начали раздавать пластиковые бутылки, чтобы хоть как-то помочь людям. Но подобная "альтернатива" оказалась неприемлемой, особенно для пожилых пассажиров.
Одна из женщин долго терпела, но в какой-то момент ей пришлось справлять нужду прямо у всех на глазах. К этому добавился неприятный запах, который распространялся по салону.
"Во время полета из Денпасара в Брисбен в четверг вечером возникла проблема, которая затронула работу туалетов. Мы искренне сожалеем и благодарим экипаж за их усилия", — принесла извинения Virgin Australia.
Компания пообещала вернуть стоимость билетов на карты пассажиров.
Уточнения
Virgin Australia (ранее известная как Virgin Blue) — австралийская бюджетная авиакомпания, вторая в стране по объёму перевозок. Самая крупная по размерам флота авиакомпания, использующая бренд Virgin. Была основана английским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, управляется Virgin Group и базируется в Брисбене, Австралия.
