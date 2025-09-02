Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Туризм

Пассажиры рейса VA50 Virgin Australia из Бали в Брисбен оказались в крайне неприятной ситуации: весь полет длиной почти шесть часов превратился для них в испытание.

самолет в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет в небе

Как это случилось

Инцидент произошёл 28 августа. По данным The Australian, ещё на вылете из Денпасара один из туалетов оказался неисправным. Экипаж решил полагаться на два оставшихся санузла, но уже спустя несколько часов и они вышли из строя.

На дверях появлялись рукописные записки "не работает", а тревога среди пассажиров росла. Давление времени и переполненные мочевые пузыри сделали оставшиеся три часа полета настоящим мучением.

Что делал экипаж

Сначала те, кому удалось попасть внутрь, не могли даже смыть воду. Позже бортпроводники начали раздавать пластиковые бутылки, чтобы хоть как-то помочь людям. Но подобная "альтернатива" оказалась неприемлемой, особенно для пожилых пассажиров.

Одна из женщин долго терпела, но в какой-то момент ей пришлось справлять нужду прямо у всех на глазах. К этому добавился неприятный запах, который распространялся по салону.

Реакция авиакомпании

"Во время полета из Денпасара в Брисбен в четверг вечером возникла проблема, которая затронула работу туалетов. Мы искренне сожалеем и благодарим экипаж за их усилия", — принесла извинения Virgin Australia.

Компания пообещала вернуть стоимость билетов на карты пассажиров.

Уточнения

Virgin Australia (ранее известная как Virgin Blue) — австралийская бюджетная авиакомпания, вторая в стране по объёму перевозок. Самая крупная по размерам флота авиакомпания, использующая бренд Virgin. Была основана английским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, управляется Virgin Group и базируется в Брисбене, Австралия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
