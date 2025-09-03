Туристы ликуют — Китай отменил визы: вот когда можно паковать чемоданы

С 15 сентября 2025 года путешествия в Китай станут гораздо проще для россиян: страна вводит безвизовый режим сроком до 30 дней. Теперь можно спонтанно планировать поездку в Поднебесную — от уик-энда в мегаполисах до долгого отпуска среди древних храмов и природных чудес.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Китай

Для кого действует безвиз

Безвиз действует для владельцев обычных заграничных паспортов и распространяется на туризм, бизнес-поездки, посещение друзей и родственников.

Города и достопримечательности

Россияне смогут свободно открывать для себя:

Пекин с его Запретным городом и Великой стеной;

Шанхай с футуристической архитектурой;

Сиань с легендарной терракотовой армией.

Природные маршруты

Для тех, кто ищет уединение и красоту природы, открываются живописные направления:

горы Чжанцзяцзе;

ландшафты Юньнани;

пляжи острова Хайнань.

Культурные впечатления

Особое внимание туристов привлекут культурные центры, где можно почувствовать древние традиции Китая:

чайные церемонии; кулинарные мастер-классы;

яркие национальные фестивали.

Безвизовый режим даст возможность планировать тематические поездки:

гастрономические туры по Сычуаню;

шопинг-марафоны в Гуанчжоу;

паломничество по буддийским святыням.

Рост турпотока и новые возможности

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, турпоток из России может вырасти на 30-40%. Как сообщает ТАСС, для путешественников это означает больше доступных предложений от туроператоров и авиакомпаний, а также расширение маршрутов. Уже сегодня популярными становятся комбинированные поездки — например, отдых на Хайнане с экскурсионной программой в Пекине или Шанхае.

Китай становится ближе

Таким образом, новое правило открывает уникальные возможности для россиян: Китай становится ближе, удобнее и доступнее. Теперь достаточно лишь выбрать направление, забронировать билеты и насладиться открытием страны с тысячелетней историей и ярким настоящим.

Уточнения

Чжанцзяцзе — национальный лесной парк в городском округе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай.

