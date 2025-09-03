Туристы ликуют — Китай отменил визы: вот когда можно паковать чемоданы

С 15 сентября 2025 года путешествия в Китай станут гораздо проще для россиян: страна вводит безвизовый режим сроком до 30 дней. Теперь можно спонтанно планировать поездку в Поднебесную — от уик-энда в мегаполисах до долгого отпуска среди древних храмов и природных чудес.
Безвиз действует для владельцев обычных заграничных паспортов и распространяется на туризм, бизнес-поездки, посещение друзей и родственников.
Россияне смогут свободно открывать для себя:
Для тех, кто ищет уединение и красоту природы, открываются живописные направления:
Особое внимание туристов привлекут культурные центры, где можно почувствовать древние традиции Китая:
Безвизовый режим даст возможность планировать тематические поездки:
По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, турпоток из России может вырасти на 30-40%. Как сообщает ТАСС, для путешественников это означает больше доступных предложений от туроператоров и авиакомпаний, а также расширение маршрутов. Уже сегодня популярными становятся комбинированные поездки — например, отдых на Хайнане с экскурсионной программой в Пекине или Шанхае.
Таким образом, новое правило открывает уникальные возможности для россиян: Китай становится ближе, удобнее и доступнее. Теперь достаточно лишь выбрать направление, забронировать билеты и насладиться открытием страны с тысячелетней историей и ярким настоящим.
Уточнения
Чжанцзяцзе — национальный лесной парк в городском округе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?