Старый маяк на мысе Бринера хранит загадку, о которой знают миллионы, сами того не подозревая

Маяк Рудный на мысе Бринера в Приморском крае &mdash; одно из самых живописных мест Дальневосточного побережья. Сам мыс представляет собой двуглавую скалу, которая сразу притягивает внимание. Его название связано с владивостокским купцом Юлием Ивановичем Бринером. Этот предприниматель в XIX веке открыл тетюхинское рудное месторождение, основал горнодобывающие предприятия, вокруг которых позднее вырос город Дальнегорск.\r\nИсторический штрих\r\nМыс Бринера известен не только своей природной красотой. В 1995 году он "попал" на банкноту в тысячу рублей, благодаря чему многие жители страны впервые узнали о его существовании. Таким образом, скала стала символом не только Приморья, но и целой эпохи в истории современной России.\r\nПриродное очарование\r\nМаяк и скалы на фоне моря создают атмосферу уединения и свободы. Здесь можно часами гулять вдоль побережья, слушая шум волн и наблюдая за бесконечной линией горизонта. Особенно красивы рассветы и закаты, когда свет мягко ложится на каменные массивы, подчеркивая их величие.\r\nПрогулка к кекурам "Два брата"\r\nЕсли пройти вдоль берега от мыса Бринера, откроется возможность совершить прогулку к знаменитым кекурам "Два брата". Путь займёт несколько километров, но наградой станут удивительные виды и редкая возможность оказаться среди дикой приморской природы, сохранившей первозданность.\r\nАтмосфера маяков\r\nМаяки всегда притягивали романтиков. В их образе соединяются ощущение свободы, тайна и лёгкая тоска по путешествиям. Рудный маяк на мысе Бринера &mdash; именно такое место: оно словно хранит дух морских приключений и даёт почувствовать себя частью чего-то большого и бесконечного.