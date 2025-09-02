На колоннах московского метро спрятаны отпечатки существ, живших сотни миллионов лет назад

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Московский метрополитен хранит не только архитектурные шедевры, но и следы далёкого прошлого. На стенах и колоннах более чем пятидесяти станций можно заметить окаменелости древних морских обитателей — от крошечных раковин до целых коралловых рифов. Их возраст исчисляется сотнями миллионов лет, а размеры отдельных экземпляров достигают 60 сантиметров. Чтобы увидеть их, достаточно лишь внимательнее присмотреться к мраморной отделке.

Аммонит Парк Победы
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Киселёв, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аммонит Парк Победы

"Добрынинская"

Здесь можно разглядеть отпечаток древнего наутилуса возрастом около 500 миллионов лет. Его раковина диаметром девять сантиметров сохранилась в отличном состоянии и распилена точно пополам, благодаря чему хорошо видна внутренняя структура. Искать её стоит на стене платформы со стороны выхода в город.

"Красносельская"

Колонны станции облицованы крымским известняком, буквально нашпигованным окаменелостями. Здесь сохранились древние кораллы мелового периода, возраст которых достигает 160 миллионов лет. Среди них встречаются как одиночные формы, так и целые рифы, а также шестилучевые и вымершие четырёхлучевые разновидности.

"Парк Победы"

Настоящий рекордсмен по количеству ископаемых. В мраморе стен можно найти аммонитов юрского периода диаметром до 60 сантиметров. Здесь же встречаются белемниты — древние хищные моллюски, схожие с кальмарами. Их внутренние раковины, называемые рострами, образуют своеобразные узоры в камне. Некоторые экземпляры выглядят повреждёнными, что говорит о давних схватках с другими морскими хищниками.

"Краснопресненская"

Эта станция примечательна возрастом своих "обитателей". Здесь сохранились окаменевшие губки, которым около 650 миллионов лет. Рядом можно заметить и прямораковинных наутилоидей, и аммонитов. Самая крупная из сохранившихся раковин достигает длины более 10 сантиметров.

"Площадь Ильича"

Одна из самых богатых на разнообразие станций. На колоннах встречаются отпечатки наутилусов, кораллов, губок, двустворчатых моллюсков и морских лилий. Многие раковины деформированы ещё в древности, вероятно — под воздействием волн или крупных животных, населявших мелководья.

"Электрозаводская"

Здесь собрана самая разнообразная коллекция окаменелостей юрского периода. В грузинском красном мраморе можно найти аммонитов, иглы морских ежей, части морских лилий и раковины брахиоподов. Некоторые отпечатки расположены прямо рядом со скамейками, и их легко заметить.

Музей палеонтологии под землёй

Метро Москвы — это не только транспорт, но и своеобразный музей палеонтологии под землёй. Присмотревшись к колоннам и облицовке станций, можно буквально прикоснуться к истории планеты и увидеть следы жизни, существовавшей сотни миллионов лет назад.

Уточнения

Моско́вский метрополите́н им. В. И. Ле́нина (также моско́вское метро́ или мосметро́, в 1930-х годах — моско́вский метро́; с 13 мая (открыт — 15) 1935 года по 29 ноября 1955 года — им. Л. М. Кагано́вича) — рельсовый внеуличный скоростной городской общественный электротранспорт агломерации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
