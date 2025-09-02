Города, где без конвоя не сделаешь и шага: почему Могадишо называют адом на земле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Представьте себе город, где каждый шаг за пределами отеля возможен только под охраной вооружённого конвоя. Именно так описал столицу Сомали — Могадишо — путешественник, который объехал весь мир. И именно её он назвал самым ужасным местом на планете.

Разрушенные места
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разрушенные места

По словам блогера, это "несчастный город", где нет ни правил, ни законов, и находиться там "очень страшно". Чтобы просто переместиться по городу, ему требовалось сопровождение грузовиков с военными, вооружёнными автоматами АК-47.

Предупреждения для туристов

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Великобритании официально советует воздержаться от любых поездок в Сомали. Даже относительно спокойный северо-запад страны рекомендуется посещать лишь "в случае крайней необходимости". Причина проста:

  • высокая вероятность террористических атак;
  • угроза похищений иностранцев;
  • опасный уровень преступности, включая убийства и вооружённые ограбления.

Другие "точки страха"

Могадишо возглавил личный антирейтинг путешественника, но в список попали и ещё четыре места, где он никогда не хотел бы оказаться снова:

  • Конакри (Гвинея) — "самое нелюбимое место в Западной Африке".
  • Кандагар (Афганистан) — город, где "чувствуется напряжение в воздухе".
  • Порт-о-Пренс (Гаити) — "полный хаос", районы которого контролируют вооружённые банды.
  • Триполи (Ливия) — здесь путешественнику пришлось "засыпать под грохот бомб", от которых дрожала кровать.

Топ-10 самых опасных стран

По данным международных рейтингов, туристам стоит быть особенно осторожными в следующих государствах:

  • Афганистан — из-за затяжных конфликтов и терроризма.
  • Йемен — гражданская война и гуманитарный кризис.
  • Сирия — военные действия и нестабильность.
  • Южный Судан — политический кризис и вооружённые столкновения.
  • Демократическая Республика Конго — эпидемии, конфликты и преступность.
  • Сомали — терроризм, нестабильность и высокий уровень преступности.
  • Ливия — нестабильность и вооружённые группировки.
  • Ирак — постоянные теракты и кризисы.
  • Центральноафриканская Республика — гражданская война и кризис.
  • Нигерия — терроризм, похищения и высокая преступность.

Уточнения

Конво́й — охрана, приставленная к некоему объекту, находящемуся в процессе транспортировки.

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
