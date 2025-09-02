Города, где без конвоя не сделаешь и шага: почему Могадишо называют адом на земле

Представьте себе город, где каждый шаг за пределами отеля возможен только под охраной вооружённого конвоя. Именно так описал столицу Сомали — Могадишо — путешественник, который объехал весь мир. И именно её он назвал самым ужасным местом на планете.
Разрушенные места
По словам блогера, это "несчастный город", где нет ни правил, ни законов, и находиться там "очень страшно". Чтобы просто переместиться по городу, ему требовалось сопровождение грузовиков с военными, вооружёнными автоматами АК-47.
Предупреждения для туристов
Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Великобритании официально советует воздержаться от любых поездок в Сомали. Даже относительно спокойный северо-запад страны рекомендуется посещать лишь "в случае крайней необходимости". Причина проста:
высокая вероятность террористических атак;
угроза похищений иностранцев;
опасный уровень преступности, включая убийства и вооружённые ограбления.
Другие "точки страха"
Могадишо возглавил личный антирейтинг путешественника, но в список попали и ещё четыре места, где он никогда не хотел бы оказаться снова:
Конакри (Гвинея) — "самое нелюбимое место в Западной Африке".
Кандагар (Афганистан) — город, где "чувствуется напряжение в воздухе".
Порт-о-Пренс (Гаити) — "полный хаос", районы которого контролируют вооружённые банды.
Триполи (Ливия) — здесь путешественнику пришлось "засыпать под грохот бомб", от которых дрожала кровать.
Топ-10 самых опасных стран
По данным международных рейтингов, туристам стоит быть особенно осторожными в следующих государствах:
Афганистан — из-за затяжных конфликтов и терроризма.
Йемен — гражданская война и гуманитарный кризис.
Сирия — военные действия и нестабильность.
Южный Судан — политический кризис и вооружённые столкновения.
Демократическая Республика Конго — эпидемии, конфликты и преступность.
Сомали — терроризм, нестабильность и высокий уровень преступности.
Ливия — нестабильность и вооружённые группировки.
Ирак — постоянные теракты и кризисы.
Центральноафриканская Республика — гражданская война и кризис.
Нигерия — терроризм, похищения и высокая преступность.
Уточнения
