Города, где без конвоя не сделаешь и шага: почему Могадишо называют адом на земле

Представьте себе город, где каждый шаг за пределами отеля возможен только под охраной вооружённого конвоя. Именно так описал столицу Сомали — Могадишо — путешественник, который объехал весь мир. И именно её он назвал самым ужасным местом на планете.

Разрушенные места

По словам блогера, это "несчастный город", где нет ни правил, ни законов, и находиться там "очень страшно". Чтобы просто переместиться по городу, ему требовалось сопровождение грузовиков с военными, вооружёнными автоматами АК-47.

Предупреждения для туристов

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Великобритании официально советует воздержаться от любых поездок в Сомали. Даже относительно спокойный северо-запад страны рекомендуется посещать лишь "в случае крайней необходимости". Причина проста:

высокая вероятность террористических атак;

угроза похищений иностранцев;

опасный уровень преступности, включая убийства и вооружённые ограбления.

Другие "точки страха"

Могадишо возглавил личный антирейтинг путешественника, но в список попали и ещё четыре места, где он никогда не хотел бы оказаться снова:

Конакри (Гвинея) — "самое нелюбимое место в Западной Африке".

— "самое нелюбимое место в Западной Африке". Кандагар (Афганистан) — город, где "чувствуется напряжение в воздухе".

— город, где "чувствуется напряжение в воздухе". Порт-о-Пренс (Гаити) — "полный хаос", районы которого контролируют вооружённые банды.

— "полный хаос", районы которого контролируют вооружённые банды. Триполи (Ливия) — здесь путешественнику пришлось "засыпать под грохот бомб", от которых дрожала кровать.

Топ-10 самых опасных стран

По данным международных рейтингов, туристам стоит быть особенно осторожными в следующих государствах:

Афганистан — из-за затяжных конфликтов и терроризма.

— из-за затяжных конфликтов и терроризма. Йемен — гражданская война и гуманитарный кризис.

— гражданская война и гуманитарный кризис. Сирия — военные действия и нестабильность.

— военные действия и нестабильность. Южный Судан — политический кризис и вооружённые столкновения.

— политический кризис и вооружённые столкновения. Демократическая Республика Конго — эпидемии, конфликты и преступность.

— эпидемии, конфликты и преступность. Сомали — терроризм, нестабильность и высокий уровень преступности.

— терроризм, нестабильность и высокий уровень преступности. Ливия — нестабильность и вооружённые группировки.

— нестабильность и вооружённые группировки. Ирак — постоянные теракты и кризисы.

— постоянные теракты и кризисы. Центральноафриканская Республика — гражданская война и кризис.

— гражданская война и кризис. Нигерия — терроризм, похищения и высокая преступность.

Уточнения

Конво́й — охрана, приставленная к некоему объекту, находящемуся в процессе транспортировки.



Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.

