Ресторанный чек заговорил: как музыка в Италии превращается в налог на настроение

Туризм

Представьте: вы зашли в уютный ресторан в Италии, заказали бокал вина, тарелку пасты, наслаждаетесь атмосферой а в конце трапезы в чеке находите строку "музыка". И плату не за живое выступление, а за фоновое сопровождение.

Чек в ресторане
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Чек в ресторане

Именно с такой ситуацией столкнулась группа туристов в городе Остуни на юге Италии. Их счёт неожиданно вырос на 1,7 фунта стерлингов (около 200 рублей) на каждого гостя. Вместо привычных 35,20 фунтов сумма составила 42 — почти на тысячу рублей больше.

"Музыка была очень хорошей, но никто не ожидал, что придется платить за фоновую музыку", — признались туристы.

Старые привычки — новые "налоги"

В Италии давно существует практика "коперто" — обязательная плата "за человека", которая обычно включает хлеб и оливки. Туристы привыкли к этой мелочи, но новые поборы вызывают всё больше недоумения.

Писатель и гид Нил Тейлор предупреждает: особенно в туристических местах сюрпризы в счёте — не редкость. "Кофе на площади Сан-Марко стоит от 12 до 18 евро, плюс ещё 6 евро, если оркестр вдруг заиграет, пока вы там сидите", — отмечает он.

Не только музыка: другие скрытые расходы

Подобные хитрости практикуются не только в Италии. Туристы в Европе и Турции всё чаще жалуются на неожиданные пункты в счёте:

  • приборы — иногда берут деньги за лишнюю вилку или ложку, даже если они нужны для совместного блюда;
  • вода — обычная вода может оказаться платной, даже если заказываете другие напитки;
  • место на террасе — столик на улице обойдётся дороже, чем внутри;
  • двойное меню — для местных цены обычные, для туристов — завышенные.

Как избежать неприятных сюрпризов

Туристам советуют внимательно изучать меню и счёт, задавать вопросы до заказа и не стесняться уточнять каждую позицию. Это позволит сохранить не только деньги, но и хорошее настроение от поездки.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
