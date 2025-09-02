Ресторанный чек заговорил: как музыка в Италии превращается в налог на настроение

Представьте: вы зашли в уютный ресторан в Италии, заказали бокал вина, тарелку пасты, наслаждаетесь атмосферой а в конце трапезы в чеке находите строку "музыка". И плату не за живое выступление, а за фоновое сопровождение.

Именно с такой ситуацией столкнулась группа туристов в городе Остуни на юге Италии. Их счёт неожиданно вырос на 1,7 фунта стерлингов (около 200 рублей) на каждого гостя. Вместо привычных 35,20 фунтов сумма составила 42 — почти на тысячу рублей больше.

"Музыка была очень хорошей, но никто не ожидал, что придется платить за фоновую музыку", — признались туристы.

Старые привычки — новые "налоги"

В Италии давно существует практика "коперто" — обязательная плата "за человека", которая обычно включает хлеб и оливки. Туристы привыкли к этой мелочи, но новые поборы вызывают всё больше недоумения.

Писатель и гид Нил Тейлор предупреждает: особенно в туристических местах сюрпризы в счёте — не редкость. "Кофе на площади Сан-Марко стоит от 12 до 18 евро, плюс ещё 6 евро, если оркестр вдруг заиграет, пока вы там сидите", — отмечает он.

Не только музыка: другие скрытые расходы

Подобные хитрости практикуются не только в Италии. Туристы в Европе и Турции всё чаще жалуются на неожиданные пункты в счёте:

Как избежать неприятных сюрпризов

Туристам советуют внимательно изучать меню и счёт, задавать вопросы до заказа и не стесняться уточнять каждую позицию. Это позволит сохранить не только деньги, но и хорошее настроение от поездки.

