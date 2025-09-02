Последний шанс улететь? Стоячие места в самолёте: к чему готовиться

Представьте себе воздушное судно, где вам предстоит весь полет провести стоя, удерживаясь лишь ремнем безопасности. Звучит как антиутопия, но эта идея "вертикальных сидений" для удешевления авиабилетов вновь обретает популярность среди бюджетных авиакомпаний.

Стоячие места в самолёте?

Концепция "стоячих мест" — не новое изобретение. Впервые она была предложена итальянской компанией Aviointeriors под названием "Skyrider" и позиционируется как решение для сверхбюджетных путешествий.

Эти сиденья скорее напоминают опорные конструкции с минимальным количеством обивки, позволяя пассажирам находиться в полустоячем положении, опираясь ногами на подушку. Такая конструкция позволила бы авиакомпаниям увеличить вместимость самолетов на 20-30%, разместив на борту значительно больше пассажиров. Это, в свою очередь, позволило бы таким компаниям, как Ryanair или VivaColombia, предлагать билеты по значительно сниженным ценам, пишет cestovanie.pravda.

Риски для полётов

Несмотря на привлекательность идеи для лоукостеров, главным препятствием остается вопрос безопасности. Регулирующие органы отклонили предложение по нескольким причинам: риск травм при турбулентности, затрудненная эвакуация в случае чрезвычайной ситуации и, конечно же, значительное снижение комфорта для пассажиров, особенно для пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

Уточнения

Антиуто́пия — изображение общественного строя или сообщества, представляющегося автору или критику нежелательным, отталкивающим или пугающим.

