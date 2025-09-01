Морской гигант был обездвижен: MSC World Europa пережила неприятный инцидент

По информации от итальянских береговых служб, у лайнера MSC World Europa, находящегося в Средиземном море, возникли проблемы с электроснабжением двигателей, когда он был на расстоянии более 8 км от острова Понца.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan T., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

В результате инцидента судно, на борту которого находилось более 6400 пассажиров и 2000 членов экипажа, временно потеряло ход. Представители итальянских властей подчеркнули, что во время перебоев с электроэнергией основные сервисы для пассажиров продолжали функционировать. Береговая охрана не уточнила, как долго судно оставалось без движения, но сообщила, что впоследствии оно полностью восстановило мощность и самостоятельно вернулось к запланированному маршруту.

В заявлении для USA TODAY представители MSC заверили, что пассажирам было сообщено о задержке и что никаких рисков для безопасности не возникло. Стоит отметить, это не первый подобный случай на круизных лайнерах этим летом.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.



