Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северо-восток Бразилии давно известен своей культурной насыщенностью и гостеприимством. Но в последние годы он стал настоящим магнитом для туристов. Особое внимание привлекает Жуан-Песоа — столица штата Параиба, которую называют "воротами Солнца". И не случайно: согласно данным Booking. com, в 2025 году город вошёл в топ-3 самых востребованных направлений в мире, уступив лишь китайскому Санья и итальянской Триесте.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Жуан-Песоа, Бразилия

Жуан-Песоа сочетает красоту природы и современную инфраструктуру. Городские пляжи, признанные на международном уровне, удивляют чистой водой и удобным побережьем, а зелёные зоны делают его одним из самых экологичных городов страны.

Что посмотреть в Жуан-Песоа

Пляж Тамбау - современная набережная с развитой инфраструктурой.

- современная набережная с развитой инфраструктурой. Исторический центр - колониальная архитектура и богатое культурное наследие.

- колониальная архитектура и богатое культурное наследие. Пляж Кабу-Бранку - самая восточная точка Южной Америки с неповторимыми видами.

- самая восточная точка Южной Америки с неповторимыми видами. Маяк Кабу-Бранку - символ города, созданный по проекту Оскара Нимейера .

- символ города, созданный по проекту . Ремесленный рынок - место, где можно познакомиться с подлинной культурой региона.

- место, где можно познакомиться с подлинной культурой региона. Станция науки, культуры и искусства - современное пространство, объединяющее традиции и технологии.

Лучшее время для визита

Жуан-Песоа расположен в тёплом климате, но сезонность всё же ощущается.

Май-сентябрь: температура +24…+28°C, сухая погода — идеально для прогулок и пляжного отдыха.

Декабрь-март: жаркий сезон (+26…+32°C) — время карнавалов, фестивалей и гастрономических праздников.

Июнь: особый период для знакомства с традиционными праздниками São João: уличными представлениями, музыкой и местными блюдами.

Жуан-Песоа не так известен, как другие города региона, но именно в этом и его очарование: он сочетает аутентичность, культуру и комфорт, делая отдых по-настоящему уникальным.

Уточнения

Жуа́н-Песо́а (порт. João Pessoa) — город на се­ве­ро-вос­то­ке Бразилии, столица штата Параиба. Находится в составе крупной городской агломерации Жуан-Песоа. Входит в экономико-статистический микрорегион Жуан-Песоа.

