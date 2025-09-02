Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа

Северо-восток Бразилии давно известен своей культурной насыщенностью и гостеприимством. Но в последние годы он стал настоящим магнитом для туристов. Особое внимание привлекает Жуан-Песоа — столица штата Параиба, которую называют "воротами Солнца". И не случайно: согласно данным Booking. com, в 2025 году город вошёл в топ-3 самых востребованных направлений в мире, уступив лишь китайскому Санья и итальянской Триесте.
Жуан-Песоа сочетает красоту природы и современную инфраструктуру. Городские пляжи, признанные на международном уровне, удивляют чистой водой и удобным побережьем, а зелёные зоны делают его одним из самых экологичных городов страны.
Жуан-Песоа расположен в тёплом климате, но сезонность всё же ощущается.
Жуан-Песоа не так известен, как другие города региона, но именно в этом и его очарование: он сочетает аутентичность, культуру и комфорт, делая отдых по-настоящему уникальным.
Жуа́н-Песо́а (порт. João Pessoa) — город на северо-востоке Бразилии, столица штата Параиба. Находится в составе крупной городской агломерации Жуан-Песоа. Входит в экономико-статистический микрорегион Жуан-Песоа.
