Утро на Акрополе начинается с очередей: на южном входе людей немного, но всё же они тянутся до городской улицы. Счастливчики прячутся в тени белого тента, остальные обмахиваются веерами и маленькими вентиляторами. На случай перегрева рядом дежурит скорая помощь и Красный Крест.
У касс висит новый знак: вход — 30 евро. Толпа рассеивается по маршрутам, лишь у Пропилеев скапливаются посетители.
"Если купить билет онлайн, очереди не страшны", — отмечает канадская семья
Но мать семейства добавляет что скользкие камни на подъёме доставили неудобства.
"Официальный сайт hhticket. gr тонет среди фальшивых ресурсов. Здесь нужен контроль", — объясняет турист Антонио из Чили.
Его спутница из Гонконга сетует на нехватку туалетов.
У Эрехтейона туристы рассказывают друг другу, что Кариатиды — копии. Француженки Алисия и Мелиса радуются бесплатному входу для молодёжи ЕС. По их мнению, удобные маршруты нужны, но портят атмосферу.
Лифт для людей с ограниченными возможностями работает, но им часто пользуются и те, кто просто устал.
Персонал старается пресекать нарушения: туристам не разрешают фотографироваться с флагами или прикасаться к камням. "Охрана стала лучше, чем раньше", — делится впечатлениями греко-американец Антонис, посещающий Акрополь с 1989 года.
Сувенирный магазин и автоматы с водой пользуются спросом, но туалеты оставляют желать лучшего.
"Мне нравится минимализм, но хотелось бы больше удобств", — признаётся туристка из США.
И всё же, несмотря на жару, очереди и споры, магия Акрополя остаётся неизменной.
Акро́поль (др.-греч. ἀκρόπολις — верхний город) — возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город. Наиболее известен акрополь в Афинах, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.