Скользкие камни и длинные очереди: туристы жалуются, но продолжают восхищаться Акрополем

1:55
Туризм

Утро на Акрополе начинается с очередей: на южном входе людей немного, но всё же они тянутся до городской улицы. Счастливчики прячутся в тени белого тента, остальные обмахиваются веерами и маленькими вентиляторами. На случай перегрева рядом дежурит скорая помощь и Красный Крест.

Акрополь, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Mollerus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акрополь, Греция

У касс висит новый знак: вход — 30 евро. Толпа рассеивается по маршрутам, лишь у Пропилеев скапливаются посетители.

"Если купить билет онлайн, очереди не страшны", — отмечает канадская семья

Но мать семейства добавляет что скользкие камни на подъёме доставили неудобства.

Многие жалуются на билеты.

"Официальный сайт hhticket. gr тонет среди фальшивых ресурсов. Здесь нужен контроль", — объясняет турист Антонио из Чили.

Его спутница из Гонконга сетует на нехватку туалетов.

У Эрехтейона туристы рассказывают друг другу, что Кариатиды — копии. Француженки Алисия и Мелиса радуются бесплатному входу для молодёжи ЕС. По их мнению, удобные маршруты нужны, но портят атмосферу.

Лифт для людей с ограниченными возможностями работает, но им часто пользуются и те, кто просто устал.

Персонал старается пресекать нарушения: туристам не разрешают фотографироваться с флагами или прикасаться к камням. "Охрана стала лучше, чем раньше", — делится впечатлениями греко-американец Антонис, посещающий Акрополь с 1989 года.

Сувенирный магазин и автоматы с водой пользуются спросом, но туалеты оставляют желать лучшего.

"Мне нравится минимализм, но хотелось бы больше удобств", — признаётся туристка из США.

И всё же, несмотря на жару, очереди и споры, магия Акрополя остаётся неизменной.

Уточнения

Акро́поль (др.-греч. ἀκρόπολις — верхний город) — возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город. Наиболее известен акрополь в Афинах, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
