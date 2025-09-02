Швейцарская кухня: секрет дешёвых ужинов в самой дорогой стране Европы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Туризм

Путешествия по Швейцарии способны быстро опустошить кошелёк. Но есть неожиданный способ сэкономить — на время поездки отказаться от мяса. Это простое решение может сберечь вам около 20 долларов на каждом ужине.

Швейцарский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Eddie basler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Швейцарский флаг

Почему это работает

Швейцария входит в число самых дорогих стран Европы, особенно когда речь идёт о питании в ресторанах. Мясные блюда здесь могут стоить свыше 40 долларов. Вегетарианские варианты — паста, салаты или выпечка — обходятся почти вдвое дешевле.

При этом швейцарская кухня вовсе не обделена вкусными безмясными блюдами. Попробуйте рёшти, раклет или традиционный пирог вэхе. Последний может быть сладким (с фруктами) или солёным (со шпинатом, сыром и луком). В меню ищите слово vegetarisch или уточняйте у официанта.

Швейцария — рай для вегетарианцев

По данным The Eco Experts, страна признана лучшей в Европе для тех, кто не ест мясо. Здесь самая высокая плотность вегетарианских ресторанов, а экономия может достигать 15 долларов за каждый фунт мяса, от которого вы откажетесь.

Цюрих особенно богат заведениями для вегетарианцев. Легендарный ресторан Hiltl работает с 1898 года и считается старейшим в мире. Его шведский стол радует выбором овощей, фруктов, пасты, хлеба, сыров и десертов. Здесь можно заказать и современные блюда вроде вегетарианского бургера с бататом. Правда, из-за своей репутации Hiltl стоит дороже среднего.

А вот в ресторане Tibits действует система оплаты по весу. Это удобно для контроля бюджета, хотя легко увлечься, когда на витрине десятки аппетитных блюд — от супов и салатов до чизкейков.

Дополнительные лайфхаки

Чтобы тратить ещё меньше:

  • заказывайте воду из-под крана — она в Швейцарии высокого качества;
  • выбирайте обед вместо ужина — цены днём ниже;
  • берите еду навынос в более доступных местах.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.  Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
