7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день

2:17
Туризм

Мальта — крошечная страна в Средиземном море, но впечатлений здесь хватит на целую жизнь. Мы провели на острове 7 дней и поняли: даже неделя кажется короткой, когда каждый день открывает что-то новое.

Мальта, Валлетта
Фото: commons.wikimedia.org by Bengt Nyman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мальта, Валлетта

Первые впечатления

Аэропорт Мальты встречает европейским уровнем организации. Взяв напрокат машину, мы быстро привыкли к левостороннему движению и удивились качеству дорожной сети: тоннели, развязки, освещение по всему острову.

Жизнь в Сиггиви

Нашим "домом" стал городок Siggiewi с 9 тысячами жителей. Чистота и порядок здесь поражают: мусор вывозят по строгому расписанию, а умные контейнеры iBiN сами подают сигнал при наполнении.

Валлетта — сердце страны

Столицу нужно видеть и днём, и ночью. Узкие улочки, Дворец Великого магистра, Верхние сады Барак с видом на Гранд-Харбор — всё это невозможно передать ни фото, ни видео. Город никогда не спит: рестораны, бары и музыка встречают гостей круглосуточно.

Остров Гозо

Паром из Ċirkewwa за 25 минут доставил нас в Mgarr. Гозо сохранил средневековую архитектуру и спокойный ритм. Его столица Виктория с Цитаделью и панорамами — обязательна к посещению. На пляже Ramla Bay чувствуешь себя на курорте мирового уровня.

Марсашлокк и традиции

В рыбацкой деревне Marsaxlokk мы застали праздник Богоматери Помпеи: лодки в бухте, угощения, музыка и танцы под луной. Настоящий мальтийский колорит!

Другие жемчужины

Birgu с уютными улочками и вечерними огнями, деревня Попай для детей, Мдина с её крепостными стенами и Рабат с катакомбами — каждый уголок удивлял по-своему. Современный St. Julian's показал другую сторону Мальты — динамичную и живую.

Мальта очаровала всю семью. Средневековые города, море, гастрономия и гостеприимство создают особую атмосферу. Здесь легко почувствовать себя частью острова и увезти с собой сотни ярких воспоминаний.

Уточнения

Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
