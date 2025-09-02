Священная гора и тайный парк Колорадо: это место в США скрывает древние руины и легенды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Среди каньонов и плато юго-западного Колорадо возвышается Спящая Ютская гора. По легенде, это Великий Бог-Воин, поборовший злых духов и уснувший вечным сном. Для народа ютов гора остаётся священной, а забота о ней — частью культурного наследия.

парк Ют-Маунтин-Трайбл
Фото: https://www.flickr.com/photos/lamouroux/6296513254/ by flamouroux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
парк Ют-Маунтин-Трайбл

Главный город резервации — Товаок, расположенный всего в 30 милях от точки "Четыре угла", где встречаются границы Колорадо, Юты, Аризоны и Нью-Мексико. Здесь живёт около тысячи человек, и именно отсюда удобнее всего начинать путешествие по землям племени.

Парк Ют-Маунтин-Трайбл

На площади 125 тысяч акров раскинулся племенной парк, основанный в 1972 году для сохранения древних руин, скальных жилищ и петроглифов. Попасть сюда можно только с гидом из племени. Экскурсии проводят с апреля по октябрь, и их нужно бронировать заранее.

"Это лучшее, что мы видели в поездке. Национальные парки не сравнятся", — отмечают туристы.

Парк включён в список National Geographic как одно из 80 направлений XXI века.

Культура и природа

Юты — одни из старейших народов Колорадо. Их традиции живы в ежегодном пау-вау, проходящем в августе, и в бережном отношении к парку. Район также знаменит фестивалем наблюдения за птицами: весной сюда приезжают орнитологи со всего мира, чтобы увидеть почти 200 видов птиц.

Отель-казино Ute Mountain

На территории резервации работает гостиница-казино с 90 номерами, ресторанами, игровой зоной и автокемпингом. Алкоголь здесь под запретом, но это настоящий оазис для путешественников, планирующих исследовать парк и окрестности.

Практическая информация

Ближайший город — Кортес, в 15 милях к северу: здесь есть отели, магазины, рестораны и даже пивоварня. Добраться до Товаока можно на машине, сделав крюк с "Долларового шоссе" или по пути в Аризону. Ближайшие аэропорты — Кортес и Фор-Корнерс, а крупный хаб — Альбукерке (около четырёх часов езды).

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado,) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов. Столица и крупнейший город — Денвер. Официальное прозвище Колорадо — "Штат Столетия" (англ. Centennial State).

Юты  — индейский народ в США. Численность — 10 тысяч человек. Язык — юте, относится к шошонской ветви юто-ацтекских языков. Живут в резервациях в бассейне рек Грин-Ривер, Сан-Хуан, в штатах Юта (Юинта-энд-Юрей) и Колорадо (Ют-Маунтин и Саутерн-Ют).

