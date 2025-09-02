Альпийский символ под угрозой: легендарный маршрут Дахштайна в Альпах может исчезнуть навсегда

Дахштайн, один из самых известных туристических символов Австрии, оказался на грани больших перемен. Этот альпийский массив, окружённый ледниками Хальштеттер и Шладмингер, более 3500 лет был не только природной достопримечательностью, но и раем для альпинистов. Теперь же он становится тревожным примером ускоряющегося изменения климата.

Фото: commons.wikimedia.org by Makarevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ изменение климата Дахштайна

Рекордные температуры на высоте

Всего пару недель назад температура на станции Хунеркогель, расположенной на высоте 2687 метров у ледника Шладмингер, поднялась до рекордных 14 °C. Такие показатели угрожают самому существованию снежных маршрутов, которые традиционно привлекали альпинистов.

Исчезающие снежные маршруты

Если снежное покрытие исчезнет, а на поверхности останется только лёд, маршрут смогут преодолевать лишь опытные скалолазы с кошками.

Особенно критична ситуация на Гайдштайн-седловине. Здесь ещё недавно снежное покрытие достигало 30 футов в ширину и около 2 футов в глубину. Сейчас оно сузилось до 7 футов при глубине около 1,5 метра. В этом году выпало всего 2 метра снега вместо привычных 8-10, что делает прогноз ещё более мрачным.

"Впереди месяц таяния. Камни, которые появляются на поверхности, накапливают тепло и ускоряют процесс", — отмечает руководитель железнодорожной компании Dachsteini Glacier Railway, Александр Зеебахер.

Попытки адаптации

Оператор подъёмников уже рассматривает вариант строительства пандуса на седловине, чтобы хотя бы частично компенсировать изменения.

Под угрозой инфраструктура региона

Если ситуация не изменится, под угрозой окажутся не только культовые туристические маршруты, но и целая инфраструктура региона: станции, дороги и альпинистские тропы.

Дахштайн, веками считавшийся символом устойчивости и красоты австрийских Альп, теперь становится наглядным свидетельством того, как стремительно климат переписывает пейзажи Европы.

Уточнения

Дахштайн (Дахштейн, нем. Dachstein, букв. Кровельный камень) — карстовый горный массив. Представляет собой высокогорное плато, расположенное на территории австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия и Зальцбург, из-за чего его называют «Гора трёх земель» (Drei-Länder-Berg).

