Австралийский остров, где сбываются мечты: сколько стоит ночь на Большом Барьерном рифе

Если мечтаете об уединённом острове с белоснежными пляжами и нетронутой природой, обратите внимание на Лайзард-Айленд — один из самых ярких уголков Большого Барьерного рифа. Здесь расположен единственный на острове курорт Lizard Island Resort, который давно входит в список лучших мест для роскошного отдыха в Австралии.

Фото: commons.wikimedia.org by 松岡明芳, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайзард-Айленд, Австралия

Отдых на высшем уровне

На курорте всего 40 номеров и вилл, каждый — с видом на залив Анкор, закатный берег Сансет или тропический сад. Гостям обещают абсолютный комфорт и доступ к 24 приватным пляжам, где можно остаться почти в одиночестве.

Подводные открытия

Главное богатство острова — море. Всего в нескольких шагах от берега открывается удивительный мир кораллов и рыб Большого Барьерного рифа. Любители дайвинга могут отправиться к знаменитому Cod Hole, где встречаются с гигантской треской — визитной карточкой местных погружений.

Кулинария и релакс

После насыщенного дня гостей ждут блюда из свежих продуктов и коллекция австралийских вин. В меню курорта — сочетание классики и смелых гастрономических идей. Завершить день можно массажем или спа-процедурами с видом на океан.

Цена эксклюзивности

Lizard Island Resort — место, куда не приезжают случайно. Стоимость ночи варьируется от 330 до 2820 долларов, включая привилегии: от частных ужинов на пляже до расслабляющих массажей. Но главная ценность — эксклюзивный доступ к уникальному природному заповеднику.

Сохранение природы

Лайзард-Айленд — национальный парк с 1937 года, а его воды охраняются как морской парк с 1974-го. Курорт участвует в программах сохранения редкой флоры и фауны, а экскурсии с натуралистами помогают гостям лучше понять этот уголок планеты.

Неудивительно, что сюда едут и молодожёны, и путешественники, завершившие карьеру: остров дарит редкий опыт уединения и красоты, которые невозможно повторить в других местах мира.

Уточнения

