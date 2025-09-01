Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов

Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь

2:43
Туризм

Среди самых высоких складок Центральных Апеннин, где границы Марке и Умбрии будто растворяются в лесах и скалах, прячутся крошечные деревни. Они словно подвешены между небом и землёй, сохраняя размеренный ритм жизни и подлинность, утраченные во многих местах.

высокогорные деревни Апеннин
Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
высокогорные деревни Апеннин

Здесь воздух чище и свежее, смена сезонов ощущается острее, а традиции переплетаются с легендами и древними ремёслами. Мы собрали шесть удивительных деревень — три в Марке и три в Умбрии. Это настоящие сокровища, куда стоит приехать не спеша, чтобы почувствовать тишину, нетронутую природу и культурное богатство.

Высокогорные жемчужины Марке

  • Болоньола (1070 м) — самая высокая деревня региона, сердце национального парка Сибиллини. Зимой здесь работают подъёмники и лыжные трассы, летом — тропы к озёрам и вершинам. Маленькое село славится блюдами из дичи, грибов и чёрного трюфеля.
  • Монтемонако (988 м) — место легенд о Сивилле Апеннинской и отправная точка к ледниковому озеру Пилато. Узкие улочки, романская церковь Сан-Бенедетто и музей Сибиллы создают атмосферу древности.
  • Монтегалло (870 м) — разбросанное поселение у горы Векторо. Здесь царит дикая тишина, а тропы ведут через вековые леса к Кастеллуччо. После землетрясения 2016 года деревня продолжает восстанавливаться, сохраняя дух горцев.

Три вершины Умбрии

  • Монтелеоне-ди-Сполето (978 м) — самый высокий муниципалитет региона. Средневековые стены, церковь Сан-Франческо с фресками XIV века и музей с копией этрусской колесницы делают его культурным центром гор.
  • Поджодомо (974 м) — одно из самых уединённых мест Умбрии. Сохранились руины замка и церковь Санта-Мария-Ассунта. Окрестные леса и пастбища подходят для пеших маршрутов, а в трактирах подают сыр, каштаны и мёд.
  • Полино (836 м) — самая высокая деревня провинции Терни. Каменные улочки, крепостные стены и панорамы Сибиллинских гор создают атмосферу уюта. Здесь ценят ремёсла и угощают домашними сырами, колбасами и сладостями с мёдом.

Посещение этих мест — путешествие во времени: там, где замедляется шаг, раскрываются истинные ароматы гор и красота природы.

Уточнения

Апенни́ны (Апенни́нские го́ры; итал. Appennino; лат. Apenninus, Apennini montes; эмил.-ром. Apenén); — горы в Италии и Сан-Марино, простирающиеся более чем на 1200 км с севера на юг страны, в основном вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова. Название происходит от кельтского pen — вершина.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.