Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь

Среди самых высоких складок Центральных Апеннин, где границы Марке и Умбрии будто растворяются в лесах и скалах, прячутся крошечные деревни. Они словно подвешены между небом и землёй, сохраняя размеренный ритм жизни и подлинность, утраченные во многих местах.

Здесь воздух чище и свежее, смена сезонов ощущается острее, а традиции переплетаются с легендами и древними ремёслами. Мы собрали шесть удивительных деревень — три в Марке и три в Умбрии. Это настоящие сокровища, куда стоит приехать не спеша, чтобы почувствовать тишину, нетронутую природу и культурное богатство.

Высокогорные жемчужины Марке

Болоньола (1070 м) — самая высокая деревня региона, сердце национального парка Сибиллини. Зимой здесь работают подъёмники и лыжные трассы, летом — тропы к озёрам и вершинам. Маленькое село славится блюдами из дичи, грибов и чёрного трюфеля.

Монтемонако (988 м) — место легенд о Сивилле Апеннинской и отправная точка к ледниковому озеру Пилато. Узкие улочки, романская церковь Сан-Бенедетто и музей Сибиллы создают атмосферу древности.

Монтегалло (870 м) — разбросанное поселение у горы Векторо. Здесь царит дикая тишина, а тропы ведут через вековые леса к Кастеллуччо. После землетрясения 2016 года деревня продолжает восстанавливаться, сохраняя дух горцев.

Три вершины Умбрии

Монтелеоне-ди-Сполето (978 м) — самый высокий муниципалитет региона. Средневековые стены, церковь Сан-Франческо с фресками XIV века и музей с копией этрусской колесницы делают его культурным центром гор.

Поджодомо (974 м) — одно из самых уединённых мест Умбрии. Сохранились руины замка и церковь Санта-Мария-Ассунта. Окрестные леса и пастбища подходят для пеших маршрутов, а в трактирах подают сыр, каштаны и мёд.

Полино (836 м) — самая высокая деревня провинции Терни. Каменные улочки, крепостные стены и панорамы Сибиллинских гор создают атмосферу уюта. Здесь ценят ремёсла и угощают домашними сырами, колбасами и сладостями с мёдом.

Посещение этих мест — путешествие во времени: там, где замедляется шаг, раскрываются истинные ароматы гор и красота природы.

Уточнения

Апенни́ны (Апенни́нские го́ры; итал. Appennino; лат. Apenninus, Apennini montes; эмил.-ром. Apenén); — горы в Италии и Сан-Марино, простирающиеся более чем на 1200 км с севера на юг страны, в основном вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова. Название происходит от кельтского pen — вершина.

