Миллиард тонн еды в мусор: в Греции спорят, сможет ли решить проблему отмена шведского стола

Согласно отчету ЮНЕП об индексе пищевых отходов, около миллиарда тонн еды выбрасывается ежегодно.
Значительная часть этих отходов, около 28%, приходится на сферу общественного питания, в том числе на обильные завтраки в отелях, предлагаемые в формате "шведского стола".
Греция не является исключением: владельцы и управляющие отелей наблюдают, как значительное количество продуктов питания отправляется в отходы. Элени Ксиархойяннопулу, коммерческий директор сети отелей Novotel Athenes, отмечает "перепотребление" и рассказывает, что в их отелях размещают объявления, призывающие гостей брать только то количество еды, которое они планируют съесть.
Идея отмены завтраков по системе "шведский стол" как символа избытка и недостаточной осведомлённости, не находит поддержки у Манолиса Стаматакиса, президента Ассоциации отельеров Ханьи. Он считает, что в таком случае отходов станет больше.
По мнению г-на Стаматакиса, меню приведёт к большему количеству отходов, так как придется подавать все блюда полностью, а клиенты будут оставлять несъеденное. В формате "шведского стола" количество каждого блюда меньше общего числа посетителей. Он также отмечает, что еда, не попавшая на тарелки, передается нуждающимся, а остатки с тарелок отправляются в специальные контейнеры для переработки, пишет kathimerini.
Ханья́ (греч. Χανιά), венецианское название Кане́а (итал. La Canea) — город в Греции, на севере Крита.
