Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили тонут в собственных обещаниях: почему будущее без бензина застопорилось
Тарелка против сонливости: осенний рацион, который работает лучше кофе
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают

Лазурная бездна между Чечнёй и Дагестаном: место, где можно поймать форель и легенду одновременно

3:04
Туризм

Высоко в горах, на границе Чечни и Дагестана, скрывается одно из самых живописных мест Северного Кавказа — озеро Кезеной-Ам. Добраться сюда из Грозного можно всего за два часа: 100 километров асфальтированной дороги ведут через серпантины, и вдруг после долгих поворотов горы открываются, даря вид на лазурное зеркало воды.

озеро Казеной-Ам, Чечня
Фото: commons.wikimedia by Наталия Рыбасенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Казеной-Ам, Чечня

Особенности озера

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря, и его цвет постоянно меняется — от небесно-голубого до насыщенного синего и бирюзового в зависимости от погоды и времени суток.

Затопленное селение на дне

О Кезеной-Ам сложено множество легенд. Местные жители рассказывают о затопленном селении на дне, наказанном за грехи. Проверить предания невозможно: глубина озера достигает ста метров, а вода остаётся ледяной круглый год. Берега озера контрастны — с одной стороны они безжизненно каменистые, с другой — покрытые густым лесом, который осенью окрашивается в золотисто-зелёные оттенки.

Туристический комплекс "Кезеной-Ам"

На побережье работает спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Построенный ещё в советскую эпоху, он был восстановлен в 2015 году. Здесь можно остаться на день ради шашлыков и прогулок, а можно и дольше, наслаждаясь тишиной и комфортом.

Инфраструктура

Инфраструктура впечатляет: гостиница "Пирамида", деревянные коттеджи, ресторан "Кунаки" с национальной и европейской кухней, лодочная станция, спортивные площадки, теннисные корты и баня. Летом доступны прогулки верхом, катание на велосипедах, лодках и катамаранах, пешие походы. Зимой сюда приезжают ради санок и лыж.

Что взять с собой

  • Тёплая одежда (даже летом в горах прохладно).
  • Удобная обувь для троп и камней.
  • Солнцезащитный крем и очки.
  • Палатку и спальник (для "дикого" отдыха).
  • Удочку (в озере водятся форель и окунь).
  • Фотоаппарат — виды здесь сказочные.

Где остановиться

  • Гостиница "Пирамида".
  • Деревянные коттеджи на берегу.
  • Палатка в уединённом месте на длинной береговой линии.

Уточнения

Кезенойам — завальное озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Республики Дагестан. Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального значения. Расположено в поясе субальпийских лугов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Садоводство, цветоводство
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Наука и техника
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают
Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла
Урожай под угрозой: капуста треснет, если опоздать всего на пару дней
Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.