Лазурная бездна между Чечнёй и Дагестаном: место, где можно поймать форель и легенду одновременно

Туризм

Высоко в горах, на границе Чечни и Дагестана, скрывается одно из самых живописных мест Северного Кавказа — озеро Кезеной-Ам. Добраться сюда из Грозного можно всего за два часа: 100 километров асфальтированной дороги ведут через серпантины, и вдруг после долгих поворотов горы открываются, даря вид на лазурное зеркало воды.

Фото: commons.wikimedia by Наталия Рыбасенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Казеной-Ам, Чечня

Особенности озера

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря, и его цвет постоянно меняется — от небесно-голубого до насыщенного синего и бирюзового в зависимости от погоды и времени суток.

Затопленное селение на дне

О Кезеной-Ам сложено множество легенд. Местные жители рассказывают о затопленном селении на дне, наказанном за грехи. Проверить предания невозможно: глубина озера достигает ста метров, а вода остаётся ледяной круглый год. Берега озера контрастны — с одной стороны они безжизненно каменистые, с другой — покрытые густым лесом, который осенью окрашивается в золотисто-зелёные оттенки.

Туристический комплекс "Кезеной-Ам"

На побережье работает спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Построенный ещё в советскую эпоху, он был восстановлен в 2015 году. Здесь можно остаться на день ради шашлыков и прогулок, а можно и дольше, наслаждаясь тишиной и комфортом.

Инфраструктура

Инфраструктура впечатляет: гостиница "Пирамида", деревянные коттеджи, ресторан "Кунаки" с национальной и европейской кухней, лодочная станция, спортивные площадки, теннисные корты и баня. Летом доступны прогулки верхом, катание на велосипедах, лодках и катамаранах, пешие походы. Зимой сюда приезжают ради санок и лыж.

Что взять с собой

Тёплая одежда (даже летом в горах прохладно).

Удобная обувь для троп и камней.

Солнцезащитный крем и очки.

Палатку и спальник (для "дикого" отдыха).

Удочку (в озере водятся форель и окунь).

Фотоаппарат — виды здесь сказочные.

Где остановиться

Гостиница "Пирамида".

Деревянные коттеджи на берегу.

Палатка в уединённом месте на длинной береговой линии.

Уточнения

Кезенойам — завальное озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Республики Дагестан. Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального значения. Расположено в поясе субальпийских лугов.

