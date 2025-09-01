Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо сияет мягкостью под невидимым фильтром — эта пудра делает эффект фотошопа реальностью
Туристы в шоке: что грозит тем, кто решит "увековечить" себя на стенах Колизея
Формула-1: Хэмилтона жестоко оштрафовали в Монце
Думаете, питомец дремлет? На самом деле он разыгрывает целый спектакль, и на это есть причины
Израиль шокировал Францию, перевернув таблицу Евробаскета
Обезжиренный творог — ловушка для худеющих: какой продукт на самом деле полезен
Крики во время секса: новый урок от самок
В Госдуме возмутились дерзкой рекламой с участием 13-летней дочки Виктории Бони
Прогрев мотора — ритуал прошлого: почему эта привычка сегодня убивает двигатель

Итальянский след в русской глубинке: храм в Жедрино оказался забытым шедевром

Туризм

Село Жедрино в Кузоватовском районе Ульяновской области может похвастаться не только живописной природой, но и уникальным архитектурным памятником — храмом Казанской иконы Божией Матери. Построенный в начале XIX века, он до сих пор выделяется своей европейской гармонией форм, хотя уже долгие годы стоит заброшенным.

Заброшенный храм Жедрино
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заброшенный храм Жедрино

Храм с итальянскими корнями

Церковь возвели в 1801 году по проекту архитектора И. Тоскани. Итальянец по происхождению, он принёс в глубинку России эстетику палладианского стиля: строгую симметрию, ясность форм, величественную простоту. Именно поэтому храм больше напоминает европейское классицистическое здание, чем привычную сельскую церковь. Заказчиком строительства стал помещик Андрей Ушаков, вложивший в проект значительные средства.

Судьба в советскую эпоху

После революции храм постигла участь большинства церквей: в 1930-е годы его закрыли и превратили в склад. Величественные интерьеры оказались заброшены, а здание начало медленно разрушаться.

В 1990-е годы предпринимались попытки восстановить церковь: укрепили арки, побелили стены. Однако на этом работы остановились, и постепенно храм снова оказался на грани полного запустения.

Внутреннее убранство

Несмотря на годы без ухода, внутри сохранились следы прежнего великолепия. На стенах можно различить фрагменты настенной живописи — библейские сцены и образы святых. В некоторых местах виднеются элементы старого иконостаса.

Особое впечатление оставляет винтовая лестница, ведущая на колокольню. Поднявшись по ней, сложно увидеть захватывающую панораму, но сама возможность пройти по древним ступеням создаёт ощущение путешествия во времени.

Природа вокруг

Поездка в Жедрино привлекает не только историческим памятником, но и красотой природы. Дорога к храму проходит через леса, где летом легко найти землянику и чернику. Неподалёку расположен пруд и ухоженный родник — идеальное место для отдыха и небольшой передышки.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Жедрино сегодня нуждается в заботе и сохранении. Несмотря на разруху, он остаётся свидетельством эпохи зрелого классицизма и редким примером того, как европейская архитектура нашла отражение в российской глубинке.

Уточнения

Архите́ктор — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений, а также "авторский надзор за строительством архитектурного объекта".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии
Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр
Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу
Никаких катышков даже после десятой стирки: хитрость, которая работает на любой ткани
Главная ошибка при покупке второго кота, которая почти наверняка приведёт к большим проблемам
Николас Джексон игнорирует приказ Челси вернуться в попытке возобновить трансфер в Баварию
Находка, которая изменила историю: нефрит в зубах у детей майя
Три секунды, которые спасают жизнь: главное правило безопасной дистанции
Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов
Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.