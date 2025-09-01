Итальянский след в русской глубинке: храм в Жедрино оказался забытым шедевром

Село Жедрино в Кузоватовском районе Ульяновской области может похвастаться не только живописной природой, но и уникальным архитектурным памятником — храмом Казанской иконы Божией Матери. Построенный в начале XIX века, он до сих пор выделяется своей европейской гармонией форм, хотя уже долгие годы стоит заброшенным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заброшенный храм Жедрино

Храм с итальянскими корнями

Церковь возвели в 1801 году по проекту архитектора И. Тоскани. Итальянец по происхождению, он принёс в глубинку России эстетику палладианского стиля: строгую симметрию, ясность форм, величественную простоту. Именно поэтому храм больше напоминает европейское классицистическое здание, чем привычную сельскую церковь. Заказчиком строительства стал помещик Андрей Ушаков, вложивший в проект значительные средства.

Судьба в советскую эпоху

После революции храм постигла участь большинства церквей: в 1930-е годы его закрыли и превратили в склад. Величественные интерьеры оказались заброшены, а здание начало медленно разрушаться.

В 1990-е годы предпринимались попытки восстановить церковь: укрепили арки, побелили стены. Однако на этом работы остановились, и постепенно храм снова оказался на грани полного запустения.

Внутреннее убранство

Несмотря на годы без ухода, внутри сохранились следы прежнего великолепия. На стенах можно различить фрагменты настенной живописи — библейские сцены и образы святых. В некоторых местах виднеются элементы старого иконостаса.

Особое впечатление оставляет винтовая лестница, ведущая на колокольню. Поднявшись по ней, сложно увидеть захватывающую панораму, но сама возможность пройти по древним ступеням создаёт ощущение путешествия во времени.

Природа вокруг

Поездка в Жедрино привлекает не только историческим памятником, но и красотой природы. Дорога к храму проходит через леса, где летом легко найти землянику и чернику. Неподалёку расположен пруд и ухоженный родник — идеальное место для отдыха и небольшой передышки.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Жедрино сегодня нуждается в заботе и сохранении. Несмотря на разруху, он остаётся свидетельством эпохи зрелого классицизма и редким примером того, как европейская архитектура нашла отражение в российской глубинке.

Уточнения

Архите́ктор — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений, а также "авторский надзор за строительством архитектурного объекта".

