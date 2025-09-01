Туристы теряются в 1200 комнатах: королевский дворец в Италии поражает масштабом и роскошью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Королевский дворец в Казерте — одна из самых впечатляющих достопримечательностей Италии, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Этот грандиозный комплекс XVIII века называют "итальянским Версалем" не только за роскошь и масштаб, но и за невероятное сочетание архитектуры, искусства и природы. Величественный фасад, парадная лестница из мрамора, бесконечные залы с фресками и барочными деталями, а также гигантский парк с фонтанами и акведуком — всё это делает дворец обязательной точкой для посещения в Кампании.

Королевский дворец в Казерте
Фото: commons.wikimedia.org by augurgo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Королевский дворец в Казерте

История создания

Инициатором строительства стал Карл VII Бурбон, король Неаполя и Сицилии. В 1751 году он выкупил земли у семьи Каэтани, чтобы возвести новую королевскую резиденцию, защищённую от морских угроз и близости Везувия. Архитектором назначили Луиджи Ванвителли — одного из лучших мастеров позднего барокко. Закладка первого камня состоялась 20 января 1752 года, в день рождения монарха.

Стройка длилась почти век и сопровождалась множеством трудностей: смерть архитектора, отъезд Карла в Испанию, равнодушие преемников. Несмотря на это, в 1780 году дворец стал официальной резиденцией Бурбонов.

Архитектура и масштаб

Длина дворца — 247 метров, здесь более 1200 комнат и 1742 окна. Комплекс состоит из четырёх внутренних дворов и протяжённых галерей, создающих эффект "подзорной трубы". Парадная лестница из мрамора украшена аллегорическими статуями, а фасады отражают переход от барокко к классицизму.

Отдельного упоминания заслуживает акведук Каролино длиной 38 километров, построенный специально для подачи воды в фонтаны и сады дворца.

Значение для туристов

Сегодня дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается крупнейшей королевской резиденцией Европы XVIII века. Прогулка по его залам и парку позволяет буквально прикоснуться к величию Бурбонов и оценить масштаб амбиций эпохи.

Уточнения

Казе́рта (итал. и неап. Caserta) — город в итальянском регионе Кампания, в 22 км к северу от Неаполя, административный центр одноимённой провинции.

