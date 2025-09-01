Дом с чешуйчатой крышей и мрачной тайной: особняк Рубежанского манит туристов и историков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Туризм

Краснодар славится не только южным колоритом и оживлёнными улицами, но и памятниками архитектуры, которые привлекают туристов. Среди них особняк купца Василия Рубежанского — одно из самых ярких зданий города. Его необычный облик с башней, резными балконами и богатой отделкой давно стал частью исторического облика центра Краснодара и сегодня вызывает интерес у путешественников, желающих прикоснуться к прошлому.

Усадьба купца Рубежанского
Фото: commons.wikimedia.org by Sigizmund111., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Усадьба купца Рубежанского

Купец и его путь

Будущий хозяин особняка родился в Екатеринодаре в 1870 году в семье отставного солдата. Начав с небольшой столярной мастерской на отцовском подворье, он сумел стать купцом 2-й гильдии и одним из зажиточных жителей города. Его жизнь не была лёгкой: рано умерла первая жена, двоих детей он похоронил, и только второй брак принёс ему наследников.

Архитектурное наследие

Своё состояние Рубежанский вкладывал не только в бизнес, но и в городскую застройку. Сначала он приобрёл дом на улице Красной, 34, а затем возвёл в квартале № 14 особняк, который до сих пор считается украшением Краснодара. Архитекторы называют его стиль эклектикой с элементами классицизма и русского модерна. Башня с чешуйчатой крышей и флюгером, резные балконы и декоративные детали придавали дому аристократический облик.

Купец и кино

На достигнутом он не остановился: в 1907 году Рубежанский открыл один из первых кинотеатров города — "Бомонд-Иллюзия". Тогда фильмы называли "электробиографами", а показы сопровождались живой музыкой. Купец быстро оставил мебельное дело ради кинематографа и устраивал даже благотворительные сеансы.

Богатство и противоречия

К 1912 году стоимость недвижимости Рубежанского достигла 125 тысяч золотом — колоссальная сумма для тех лет. Вместе с тем за ним закрепилась репутация человека жёсткого и даже скупого. Сохранился случай, когда он оказался под арестом за неоплаченный билет на поезд.

Трагический финал

После прихода советской власти в 1920 году многих состоятельных купцов ждал арест. Та же участь постигла и Рубежанского: его расстреляли, а семья лишилась дома и средств к существованию. Вдова и сыновья пережили тяжёлые годы, но им удалось выстоять.

Сегодня

Особняк Рубежанского в Краснодаре признан памятником архитектуры начала XX века и находится под государственной охраной. Он напоминает о прошлом города и о человеке, чья жизнь стала отражением драматической эпохи

Уточнения

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
